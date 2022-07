Borsa floreale di Lady D: quanto costa e dove comprarla

Tra il 1981 e il 1982 Lady Diana ha indossato una borsa che è rimasta nella storia della moda. La amavano tutti e tutti la desideravano. Ora è possibile comprare la borsa floreale scelta dalla principessa, per un look davvero speciale.

La borsa floreale di Lady Diana

Lady Diana, tra il 1981 e il 1982, ha indossato una borsa floreale che ha conquistato tutti. La principessa è sempre stata una vera e propria icona di stile e tantissime donne hanno cercato di copiare il suo look in diverse occasioni. Che fosse in una tenuta regale o in una più casual e sportiva, Lady Diana riusciva sempre ad essere perfetta. Ora è arrivato il vostro momento. Immaginatevi per un attimo con la stessa borsa che indossava la principessa e preparatevi ad acquistarla, per copiare quel dettaglio davvero unico che ha reso lo stile della principessa ancora più apprezzato.

Non è un caso che tra tutti gli accessori sia proprio una borsa a tramandare lo stile di Lady Diana, che è stato replicato all’infinito. A Diana sono stati dedicati tre modelli di borse, che sono passate alla storia. Prima di tutto la Lady Dior, che ancora oggi è un punto forte della maison francese. In seguito anche Salvatore Ferragamo e Tod’s hanno deciso di dedicare i loro modelli alla principessa del Galles.

Lady Diana li ha indossati così tante volte che era impossibile non regalare loro il suo nome. Recentemente, però, lo stile delle borse preferite della principessa è stato ufficialmente riscoperto. Una delle più amate è la borsa floreale trapuntata, che per tutti è stato un vero e proprio amore a prima vita. Una borsa che è possibile acquistare per replicare il look di Lady D.

Dove acquistare la borsa floreale di Lady Diana

La borsa floreale di Lady Diana è firmata dal brand Souleiado, marchio francese che è stato fondato nel 1939 e la cui storia risale al XVII secolo. Lady Diana ha acquistato questo modello, e altri quattro della stessa azienda, in un negozio in Fulham Road, per circa 30 sterline ciascuna. Nel 2020 Souleiado ha deciso di rilanciare questo modello così amato e così iconico, che ha accompagnato moltissimi look della principessa Diana negli Anni 80. La borsa, caratterizzata da una stampa floreale provenzale, è stata chiamata Adiana e messa in vendita sulla piattaforma Gucci Volt, il concept store digitale dell’azienda guidata da Alessandro Michele.

La decisione di riproporre la borsa storica di Lady Diana ha ricevuto numerosi consensi. Tantissime donne hanno già deciso di acquistarla, per copiare il look della principessa e sentirsi sempre alla moda. Lo stile di Lady Diana è sempre stato apprezzato ed è sicuramente uno dei più replicati nella storia della moda. La sua eleganza e il suo modo di essere sempre perfetta hanno continuato ad incantare intere generazioni. Ora tutte avranno l’occasione di sfoggiare questa borsa floreale, sentendosi un po’ più principesse grazie a questo accessorio così amato.