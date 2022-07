Lady D: i look più iconici della principessa

Lady D è ancora oggi, dopo tutto questo tempo, un’icona di stile davvero unica. I suoi look hanno conquistato il mondo intero, dall’abito da sposa al vestito argento, fino all’iconico Revenge dress e ai suoi look più sportivi.

Lady D, un’icona di stile

Lady D è un’icona di stile intramontabile. Il mondo, per lei, prova un’amore incondizionato e una grande ammirazione, anche a distanza di tanti anni, per il suo modo di fare e anche per il suo stile sempre impeccabile. Gli abiti della principessa vengono copiati ancora oggi, perché il suo stile non passa mai di moda. Sono tanti gli outfit che hanno segnato la storia di Lady Diana, come il vestito blu del 1981 con cui ha annunciato ufficialmente il fidanzamento con il principe Carlo, oppure l’abito rosa indossato in diverse occasioni, come la partenza per il viaggio di nozze e l’abito azzurro in cui si è addormentata durante una mostra al Victoria and Albert Museum di Londra.

La principessa era solita scegliere anche outfit più casual, come le salopette e gli abiti sportivi, dimostrando sempre la sua personalità incredibilmente semplice e spontanea. Indimenticabili anche i suoi costumi, come quello intero leopardato e i bikini fluo indossati dopo il divorzio dal principe Carlo.

I look più iconici di Lady D

Lady D è nel cuore del mondo intero, che continua ad amarla per la meravigliosa principessa che è stata e a copiarla per il suo stile davvero unico.

Tra i look più iconici della principessa ricordiamo: