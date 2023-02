Bomber: cos’è, come si porta, come abbinarlo

Super versatile, dai look street alla London Fashion Week, il bomber è uno dei capispalla protagonisti di questa stagione. Scopri come abbinarlo.

Anche quest’anno, il bomber è tra i capispalla protagonisti della stagione. A confermarcelo, i look più cool della London Fashion Week Autunno Inverno 2023 2024. Dai modelli cropped, a quelli oversize, da quelli in pelle, a quelli in nylon scuro, colorato o trapuntato, o ancora quelli bi-color o con le toppe applicate, il bomber è un must have, soprattutto nelle mezze stagioni.

Da indossare con i look più sportivi e casual, ma anche con abiti sexy e iper femminili: la moda del bomber pare proprio non avere limiti e nemmeno scadenza.

Cos’è il bomber?

Secondo la definizione del dizionario, il bomber è un giubbotto senza collo e cappuccio, con chiusura a cerniera lampo, con elastico in vita e ai polsi. Nato durante la prima guerra mondiale per proteggere dal freddo i piloti, il bomber coincide con lo step evolutivo della giacca a vento.

Nella tradizione workwear, da cui deriva, lo troviamo in colori neutri. Una volta entrato nel mondo della moda, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, è stato declinato in infinite fantasie e colori. La versione più comune: quella ispirata alle tipiche divise dei college americani. Di raso lucido o satinato, di maglia, il bomber può essere inserito senza ombra di dubbio tra i capisaldi dello stile preppy.

Tinta unita, bi-color, con stampe o scritte, il bomber diventerà il capospalla di cui non potrai più fare a meno.

Bomber: come abbinarlo?

Capo d’abbigliamento tipicamente sportivo, il bomber oggi viene utilizzato anche con gli outfit più eleganti e chic. La chiave è lo styling. Abbinato ad un lungo abito nero con le spalline sottili, anche il capo più casual può diventare sexy. Il bomber è il capospalla ideale da abbinare anche ai look più femminili: nella sua variante in pelle oversize, a contrasto con un abito lingerie profilato in pizzo e sandali con il tacco. Per le amanti dello stile minimal, invece, può essere la scelta giusta per rendere particolare un outfit basic. Abbinato ad un mini dress nero e a degli anfibi, un bomber oversize darà subito una marcia in più al tuo look.

Anche nella versione più street e casual, in nylon nero e oversize, e abbinato ad un felpa, un paio di pantaloni morbidi e sneakers, il bomber è sempre cool e di tendenza. Se volete evitare il total black scegliete di indossare un felpa colorata. Quando invece il vostro bomber è over, chiaro, con toppe applicate e profili colorati a contrasto, non avete bisogno di tanto altro e potete tranquillamente optare un un look total black da capo a piedi. Non si sbaglia mai abbinando il bomber ad un dolcevita ed un paio di jeans chiari. Osate con gli accessori e scegliete un paio di occhiali maxi e una borsa gioiello.

Il bomber è davvero un capo versatile, perfetto per tutte le stagioni e per tutti i momenti della giornata, dal look più street a quello più elegante. Un ritorno in grande stile direttamente dagli anni ’80. per un tuffo nel passato.