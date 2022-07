Dopo aver compiuto 49 anni, Bobo Vieri sembra intenzionato come non mai a fare una grande sorpresa alla moglie Costanza Caracciolo. L’ex calciatore, stando a quanto sostengono i beninformati, vuole sorprenderla proprio al rientro dalle ferie.

Bobo Vieri: sorpresa in arrivo per Costanza

Stando a quanto sostiene il settimanale Nuovo, Bobo Vieri ha intenzione di fare una grande sorpresa alla moglie Costanza Caracciolo. Dopo aver compiuto 49 anni, l’ex calciatore vuole stupire sua moglie con una festa enorme, in occasione del loro matrimonio in chiesa. Bobo e l’ex velina, infatti, si sono sposati soltanto presso il Comune di Milano, alla presenza di due sole persone. I testimoni, all’epoca, sono stati il fratello di lui e la cugina di lei.

Nozze in grande per Bobo e Costanza

Sembra che Vieri abbia pensato di fare una sorpresa a Costanza al ritorno dalle ferie. La cerimonia in chiesa vedrà tantissimi invitati e finalmente la Caracciolo potrà coronare il sogno di arrivare all’altare con l’abito bianco. Alle nozze, ovviamente, ci saranno le bimbe che hanno avuto in questi anni, le piccole Stella e Isabel, che oggi hanno rispettivamente 3 e 2 anni. Quarantanove anni lui e 32 lei, per Bobo e Costanza la differenza d’età non è mai stata un problema.

Il matrimonio in grande stile, quindi, andrà a confermare ancora una volta il grande amore che li unisce.

Bobo e Costanza: sposi dopo l’estate

Da sempre molto gelosi della loro vita privata, Bobo e Costanza non hanno confermato o smentito la notizia delle nozze. Ovviamente, la sorpresa di Vieri non sarebbe il matrimonio in chiesa, che richiede l’organizzazione di una mano femminile, ma la proposta di seconde nozze. La Caracciolo accetterà? Certo che sì, d’altronde non ha mai negato di sognare l’abito bianco.