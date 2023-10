Maxima d’Olanda si è lasciata affascinare dal blu Estoril, per un look davvero mozzafiato. Una tonalità molto chiacchierata e molto apprezzata, che la regina ha sfoggiato in modo decisamente impeccabile.

Il blu Estoril colpisce anche Maxima d’Olanda: il look della regina è mozzafiato

Maxima d’Olanda ha scelto di sfoggiare un colore che ultimamente è molto chiacchierato e molto apprezzato. Stiamo parlando del blu Estoril, un colore la cui esistenza era fino a poco tempo fa ignorata, ma che ora sembra essere pronto a diventare una vera e propria tendenza. La regina ha sfoggiato un look davvero mozzafiato, molto royal, ma con questo blu Estoril che ha dato sicuramente un tocco in più, rendendo il risultato ancora più perfetto. Maxima d’Olanda ha deciso di indossare un tailleur pantalone in occasione della Dutch Design Week a Eindhoven con questa sfumatura accesa che ha incantato tutti. L’outfit della regina è sulla bocca di tutti, per la sua eleganza, la sua classe e quel colore così accesso ed eccentrico che, però, non va a scontrarsi con lo stile chic che solo una regina può permettersi di sfoggiare in modo così impeccabile. Maxima d’Olanda, che bisogna dire che riesce sempre ad essere sul pezzo, impeccabile, a volte anche inconsapevolmente, non ha indossato un abito con firma olandese, ma ha scelto un completo firmato dal creativo di Anversa, il fiammingo Dries Van Noten, che è uno dei suoi preferiti in assoluto. Ha aggiunto alla mise una cappa scusa di Natan Couture, altra griffe molto apprezzata e amata dalla regina.

Il look di Maxima d’Olanda: la regina conquista tutti in blu Estoril

Per quanto riguarda il resto del suo look, Maxima d’Olanda ha scelto di mostrare un lato particolare, ovvero quello della semplicità, indipendentemente dal fatto che sia una regina. Ha scelto di indossare una camicetta con una stampa delicata a fiori, una borsa a tracolla in pelle nera intrecciata, firmata Bottega veneta, e comodi stivaletti con la suola platform firmata Gianvito Rossi. Il tailleur pantalone in blu Estoril è un acquisto abbastanza recente, in quanto la sovrana lo ha indossato solo una volta prima di questa occasione, ovvero alla riunione del FMI e della Banca Mondiale, lo scorso aprile. Il blu Estoril, come ha mostrato Maxima d’Olanda, è un colore perfetto da inserire tra quelli in tendenza per questo autunno 2023. Un colore che non avrà nessuna difficoltà nell’entrare a tutti gli effetti nella lista dei desideri di moltissime donne in tutto il mondo, che stanno già pensando a quali occasioni scegliere per sfoggiarlo. Sarà un colore in tendenza per questa stagione fredda, acceso quanto basta e anche molto elegante e di classe, per uno stile davvero unico nel suo genere.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: