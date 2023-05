Il mondo della moda non si ferma mai. Tra le ultime tendenze proposte ce n’è una particolarmente originale: avete mai provato a infilare i vostri blazer dentro i pantaloni? Se la risposta è no, non vi resta che provarci. La tendenza sta letteralmente spopolando ovunque: originale e accattivante, il nuovo styling è partito dalle passerelle per diventare dominio di chiunque voglia sfoggiarlo!

Blazer dentro i pantaloni: alla scoperta della nuova tendenza 2023

Due capi di abbigliamento basic, ma che nel 2023 riescono ad adattarsi a nuovi stili e nuove mode. Si tratta del blazer, capo must have degli ultimi tempo, e dei pantaloni, qualsiasi essi siano. Che cosa li unisce in tendenza? Il loro nuovo modo di combinarli, per un effetto fashion decisamente cool: prendete il vostro blazer preferito e infilatelo dentro il paio di pantaloni che avete selezionato. Se da una parte lo styling potrebbe apparire piuttosto stravagante e insolito, dall’altra l‘effetto che otterrete sarà inaspettato, oltre che extra fashion.

Come realizzare l’outfit con il blazer infilato dentro i pantaloni

Considerando le linee del blazer, potrebbe venire complesso pensare di infilarlo comodamente dentro i pantaloni. Tuttavia, farlo non è così complesso e a dircelo è Amy Smilovic, designer americana del brand Tibi. La designer ha voluto condividere qualche segreto di stile per ottenere un effetto fashion: la prima regola? Trovare i capi adatti per l’abbinamento.

Come devono essere i pantaloni? Potrebbe essere la prima domanda da porsi e la risposta, tra un dubbio e l’altro, non è così difficile. Per riuscire a infilare il blazer dentro i pantaloni è necessario che questi ultimi siano particolarmente ampi e a vita alta. Grazie proprio a queste caratteristiche sarà per voi più semplice e pratico riuscire a infilare il blazer dentro. Dopo avere selezionato il giusto paio di pantaloni, è il turno della scelta del blazer: come deve essere e quanto deve essere oversize? Sicuramente la giacca dovrà essere ampia, ma non esageratamente oversize, per non risultare ingombrante e difficile da infilare correttamente dentro i pantaloni.

Per infilare il blazer il modo migliore è il seguente: indossate la giacca, incrociatela sul davanti e fatela aderire al busto. Successivamente infilatela dentro i pantaloni e stringete questi con una bella cintura, accessorio strettamente necessario ai fini dell’effetto desiderato.

Blazer dentro i pantaloni: il risultato è super cool

Una volta eseguiti tutti i passaggi, il risultato che otterrete sarà qualcosa di nuovo e insolito, ma assolutamente alla moda. A primo impatto sembrerà quasi una tuta intera, non un abbinamento spezzato, e la linea sarà molto simile a un completo maschile.

Per completare il look vi basterà scegliere un paio di scarpe ad hoc (décolleté se volete un effetto slanciato, sandali con tacco o eventualmente anche sneakers per smorzare il tutto), borsa, gioielli e il gioco sarà fatto.

Ricordate però che i pantaloni non dovranno per forza essere sartoriali: la nuova tendenza del blazer infilata dentro i pantaloni apre le braccia anche a jeans ampi e baggy, l’importante è che siano a vita alta e abbiano spazio a sufficienza per potere infilare la giacca dei vostri sogni.

Non vi resta che provare: la tendenza è tutta nelle vostre mani!