Blazer: i must have per la stagione primaverile

Dai modelli in tweed o pelle sino a quelli in doppiopetto o monopetto, sono i blazer da indossare in primavera.

Il meteo di questa stagione alterna giornate soleggiate ad altre piovose e nuvolose, oltre che particolarmente fredde, soprattutto la sera. Per questa ragione, è bene portare con sé una giacca per adattarsi ai cambiamenti del meteo. Tra i vari tipi di giacca, non può mancare il blazer, che è molto elegante e raffinato. Vediamo cosa svelano le tendenze e quale indossare.

Blazer

Una giacca del genere è particolarmente indicata per ogni momento e look dal momento che il blazer è un capospalla che ben si adatta ai cambi del meteo, ma anche a diverse occasioni. Una soluzione definita elegante sia per gli outfit più formali, ma anche per quelli più casual. Inoltre, è un capo che ben si adatta a ogni abbigliamento e outfit.

Una giacca di questo tipo aiuta a mantenere sempre il giusto stile, ma è bene fare attenzione a quale scegliere. Le fibre naturali o i tessuti provenienti dal riciclo sono considerati una ottima soluzione per quanto riguarda i materiali di questo capo indicato per la primavera. Un capo sofisticato ed elegante indicato da indossare anche al di fuori dell’ufficio, quindi del lavoro e che si presta bene a ogni occasione.

Il blazer è considerato un capo must che tutte amano indossare perché comodo, pratico, ma al tempo stesso anche versatile. Un must have ideale per la stagione primaverile. Al momento della scelta, non bisogna soltanto considerare cosa propongono le mode e le tendenze, ma fare anche attenzione agli abbinamenti e al proprio fisico in modo da adattarlo alle specificità di ognuna.

Un capo talmente versatile che permette di abbinarlo a ogni look e indumento: si adatta molto bene con i jeans, ma anche con un tubino elegante, una gonna lunga o corta. Nel caso lo si indossasse chiuso, può trasformarsi in un abito e apparire chic ed elegante allo stesso tempo. Un capo irrinunciabile da indossare in ogni stagione. In caso di una combinazione giacca e abito è meglio optare per delle lunghezze che siano simili: un blazer medio lungo è maggiormente adatto per abiti midi.

Blazer: modelli primaverili

Un capo immancabile nel guardaroba di ogni donna durante la primavera e infatti sono diverse le tendenze e i modelli di blazer da indossare in questo periodo dell’anno. Sono davvero tanti i modelli e ognuno è in grado di adattarsi alle fisicità di ciascuna donna. Il blazer lungo e oversize è sicuramente uno dei modelli che piace maggiormente.

Il blazer mannish è particolarmente versatile ed è abbinabile con vari look e outfit. In tal caso, è possibile optare per il monopetto o doppiopetto nei colori panna, beige oppure blu.

I tessuti come il tweed e la pelle si confermano delle eccellenze per la primavera anche perché molto eleganti. I blazer nelle tonalità pastello accontentano qualsiasi gusto e si va dal lilla al verde salvia passando per il rosa corallo o confetto. In caso di look casual, è possibile puntare sul magenta, il colore di tendenza del 2023.

I modelli in tweed sono molto popolari come quello con bottoni gioiello o a quadretti.

Blazer Amazon

Sono diversi i modelli disponibili su Amazon a buoni prezzi e affari da non perdere. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica presenta i migliori blazer scelti tra i più desiderati dalle consumatrici con una descrizione di ogni articolo.

1)Tom Tailor Ottoman blazer

Un modello di blazer dallo stile classico che garantisce un ottimo comfort e una buona vestibilità. Una giacca realizzata in tessuto come cotone, poliestere ed elastan, quindi molto leggera per la stagione. Presenta una chiusura con bottoni e colletto a risvolto con due tasche anteriori molto grandi.

2)Allegra K elegante giacca scozzese

Un blazer in tweed che si contraddistingue per una fantasia a quadretti aperta sul davanti con tasche con patta e spalla imbottita. Si abbina con qualsiasi indumento per un look alla moda e affascinante. Molto elegante e disponibile con fantasia bianco-nero e nero.

3)Oliphee giacche da abito e blazer

Una giacca molto lunga, aperta sul davanti e a tinta unita in colore bianco, blu, crema e rosa. Molto elegante in poliestere con chiusura a bottoni. Un modello molto carino in tessuto morbido, di qualità.

Oltre ai blazer, anche le migliori giacche per la mezza stagione.