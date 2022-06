L’estate 2022 è ricchissima di novità e di tendenze: dai costumi, agli accessori, ai capelli, fino ad arrivare ovviamente al più generico abbigliamento.

A fare tendenza sono soprattutto le mode lanciate dalle celebrità, dalle influencer e da tutte coloro che, fondamentalmente, sono esposte a totale visibilità.

Tra le tante celebrities e tra i tantissimi personaggi pubblici, però, vi è un nome che forse non avreste mai pensato di leggere in fatto di tendenze: Brigitte Macron, è lei la protagonista del nuovo trend di abbigliamento per l’estate 2022.

Brigitte Macron lancia una nuova tendenza: il blazer bianco

Brigitte Macron ha deciso: sarà il blazer bianco il capo must have della sua estate 2022. Un capo molto discusso, ma assolutamente di tendenza.

Lei lo predilige semplice, minimale e super lineare, adatto a ogni contesto e outfit, ma sempre impeccabile e destinato a sopravvivere per sempre.

Non bisogna nascondere che il suo sia un vero e proprio pezzo di lusso: Brigitte Macron, infatti, sfoggia un blazer bianco made by Louis Vuitton, dove il logo stesso del brand compare proprio sul taschino frontale dando prova della lussuosità ed eleganza di tutto il capo. Su questo, però, non c’è troppo da allarmarsi: di blazer bianchi ne esistono tantissimi anche non griffati come il suo che riescono a garantire un risultato comunque perfetto e in perfetta tendenza per la nuova estate 2022 appena iniziata.

Ad ogni modo la casa di moda francese sarà stata sicuramente onorata nel vedere Brigitte Macron indossare un suo capo di abbigliamento; ancora di più se si pensa all’occasione in cui quest’ultima ha deciso di sfoggiarlo, ossia alla sfilata dell’Institut Francais de la Mode che altro non è diventata che un appuntamento diretto con il brand.

Perché Brigitte Macron ha scelto il blazer bianco?

Sul motivo che ha spinto Brigitte Macron a indossare un blazer bianco Louis Vuitton si potrebbe pensare all’affinità tra persona e brand, in quanto la casa di moda è francese proprio come lei. Quindi si tratterebbe di un motivo di orgoglio e un inno alla professionalità e importanza della moda di casa.

In secundis: perché proprio un blazer?

Sicuramente da tale scelta emerge il lato pulito e lineare della Première dame di Francia che, con indosso questo meraviglioso capo, ha voluto sottolineare ancora una volta il suo stile politically correct. La vediamo infatti sempre in outfit eleganti dall’impronta formale, sempre studiati e puliti, che fanno emergere anche e soprattutto il suo ruolo istituzionale.

Il blazer bianco è tendenza per l’estate 2022: come indossarlo?

Se vi piace l’idea del blazer bianco sfoggiato da Brigitte Macron e se volete rimanere in tendenza per l’estate 2022, niente panico.

A rendere ancora più particolare l’outfit con protagonisaìta il capo di abbigliamento in questione, potrebbe essere l’abbinamento con altri capi dello stesso colore: ton sur ton, per dirlo in gergo.

È un abbinamento molto raffinato ed elegante, per nulla banale e super alla moda: una t-shirt o una camicetta della stessa cromia, quindi, renderà il vostro look assolutamente perfetto.

Per la parte inferiore, invece, potreste pensare o a un classico pantalone nero skinny per un’immagine più elegante e formale (di cui Brigitte è super fan), ma anche un jeans andeà bene. E le scarpe? Avrete doppia scelta: o sneakers bianche per rimanere in tema, o un bel paio di décolleté per dare quel tocco di sensualità e rigore in più.

Qualsiasi scelta farete, sarete in tendenza assoluta per l’estate 2022.