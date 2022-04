Emmanuel Macron, chi è la moglie Brigitte: età, matrimonio, altezza

Brigitte Macron, nata Trogneux, è la moglie del presidente francese Macron. Nata nel 1953, ha da subito suscitato attenzione poiché è di circa 24 anni più grande del marito, qualcosa che non si vede spesso ancora oggi. Ma chi è Brigitte Macron e qual è la sua storia?

Chi è Brigitte Macron

Come già detto, Brigitte Trogneux nasce il 13 aprile 1953. Nasce ad Amiens, nel Nord della Francia. Figlia di una famiglia di cioccolatai e ultima di sei figli, diventa un’insegnate di francese per coniugare due sue grandi interessi: quello per la letteratura e quello per il teatro. Insegna prima in una scuola protestante e poi in un liceo gesuita. Si sposa per la prima volta a 21 anni e dal marito, André-Louis Auzière, ha tre figli, a cui si dice che Macron sia molto legato.

Sono due maschi, Sébastien, un ingegnere, Tiphaine, avvocato, e una femmina, Laurence, cardiologa.

Durante il corso di teatro, tenuto a 39 anni, incontra lo studente Emmanuel Macron, che si innamora subito di lei. I genitori di lui non vedono di buon occhio la relazione e lo costringono a cambiare istituto. Il giovane studente però ha continuato a corteggiare l’insegnante anche finito il liceo, dimostrando quanto fossero serie le sue intenzioni.

Il corteggiamento continua perfino quando lui si trasferisce a Parigi per continuare gli studi. Brigitte Trogneux cede e decide di divorziare dal marito e sposare nel 2007 Emmanuel Macron.

Il ruolo politico

Ma Brigitte Macron non è importante solo per la storia d’amore con il marito, anzi: è fondamentale per il suo ruolo politico. Già in passato aveva tentato, senza successo, di fare politica nel Consiglio Municipale nel 1989 a Truchtersheim.

Dopo il matrimonio, è diventata una fidata consigliera del marito, arrivando nel 2015 a lasciare il suo lavoro di insegnante per seguire la carriera. Infatti nel 2015 Macron diventa ministro dell’economia del governo Valls, socialista, da cui poi si distaccherà fondando il suo movimento.

Ad esempio è lei a prendere la decisione di creare En Marche!, il movimento di cui il marito è capo e che porta Macron a diventare il più giovane presidente della Repubblica nel 2017, vincendo contro Marine Le Pen. Lui in risposta ha proposto di fondare un titolo ufficiale per la first lady francese, che al momento non ha titolo né ufficio o budget per le attività, come accade oltreoceano. Attraverso una petizione, però, i francesi non hanno dato la loro approvazione.