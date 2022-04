Dopo la rottura con Giulia Lisioli, Blanco sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia della ballerina Martina Valdes, che gli ha dedicato alcune stories via social.

Blanco e Martina Valdes non si nascondono più

Dopo l’avvistamento in discoteca risalente a circa un mese fa, sembra che Martina Valdes e Blanco abbiano smesso di nascondersi: in queste ore la ballerina ha pubblicato nelle sue stories alcune immagini di Blanco mentre canta una delle sue hit radiofoniche, Notti in bianco.

I due non hanno ancora parlato apertamente della loro liaison, che però appare quanto mai certa. Prima d’incontrare la ballerina Blanco è stato a lungo legato a Giulia Lisioli, ma la relazione tra i due si è interrotta bruscamente dopo la sua vittoria a Sanremo. “Alti e bassi”, aveva detto Blanco in merito alla crisi che stava vivendo con la fidanzata.

Blanco: chi è Martina Valdes

Martina Valdes è una ballerina originaria di Desenzano del Garda e che, secondo indiscrezioni, vivrebbe a Salò.

Non sono note molte informazioni sulla ragazza né sul suo incontro con il vincitore di Sanremo, che è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Prima di uscire allo scoperto con Martina, Blanco era stato a lungo legato a Giulia Lisioli, conosciuta sui banchi di scuola. I due non hanno confessato apertamente i motivi che li hanno portati a dirsi addio e in tanti sui social sperano di saperne di più.

Al momento il cantante si sta godendo il successo esploso dopo la sua vittoria a Sanremo con Mahmood.