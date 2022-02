Mahmood e Blanco hanno raccontato come si sono conosciuti e come è nata la loro collaborazione per la creazione del brano Brividi, che li ha portati a vincere il Festival di Sanremo.

Come si sono conosciuti Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco hanno vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Brividi”.

Durante la conferenza stampa Blanco ha raccontato come si sono conosciuti e come hanno iniziato a collaborare. “Ci siamo conosciuti casualmente perché lui stava lavorando con Michelangelo, il nostro produttore. Magari non si nota tanto ma ha fatto un lavoro incredibile. Ci siamo conosciuti e per il bello della musica è nato in modo super spontaneo perché lui stava lavorando al suo progetto, io sono andato lì a conoscerlo, si è messo al piano e ha iniziato a suonare ed è nato il ritornello.

Il bello della musica, quando nasce così in maniera spontanea” ha dichiarato Blanco.

Come è nata la collaborazione tra i cantanti

La collaborazione tra Mahmood e Blanco è nata in modo del tutto spontaneo. Si sono incontrati a casa di Michelangelo, il loro produttore, durante l’estate. Grazie ad una nota sbagliata al pianoforte è nato il ritornello della canzone Brividi, poi ognuno di loro ha scritto la sua strofa separatamente, in modo da esprimere liberamente il proprio punto di vista.

“Una volta finito il brano l’ho fatto ascoltare a mio padre durante un viaggio in macchina e lui mi ha detto: ‘Immagina questo pezzo a Sanremo’. A quel punto ho mandato un vocale ad Ale, quasi in imbarazzo, per poi scoprire che anche sua mamma aveva avuto la stessa idea” ha dichiarato Blanco in un’intervista.

Le parole di Mahmood

In conferenza stampa Mahmood ha voluto esprimere tutta la sua felicità per l’affetto che hanno ricevuto da parte delle persone. “Abbiamo sentito l’affetto dei ragazzi. Non lo sentivo da 2-3 anni, i ragazzi volevano stare insieme” ha dichiarato il cantante, felice di aver visto tutta questa complicità da parte delle persone che volevano semplicemente ascoltare della buona musica. Un grande successo, soprattutto dopo anni lontani dal pubblico.