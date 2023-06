Scopriamo insieme il cast e i personaggi presenti nella sesta stagione di Black Mirror. La serie tv sta per debuttare su Netflix con cinque nuovi episodi tutti da non perdere, con trame avvincenti e coinvolgenti.

Black Mirror 6: cast e personaggi della serie tv

“Aspettatevi l’inaspettato” è stato l’annuncio di Netflix per il ritorno di una delle serie tv più amate e irriverenti di sempre, Black Mirror. La sesta stagione di questa serie tv uscirà il 15 giugno 2023 su Netflix, per la gioia dei fan, che aspettavano da tempo questo momento. La serie tv antologica, ideata da Charlie Brooker, racconta con grande originalità e potere comunicativo il futuro dell’umanità, facendo riflettere gli spettatori sul ruolo della tecnologia e l’impatto che ha e avrà sulle vite di tutti. Una serie tv davvero molto appassionante, che è riuscita a conquistare il pubblico. Il cast di Black Mirror 6 è ricco di nomi conosciuti e molto amati dal pubblico, che rendono la serie tv ancora più affascinante per i telespettatori.

Il cast completo di Black Mirror 6 è composto da Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz. Per il momento non sono stati svelati i personaggi che interpreteranno, ad eccezione di uno, ovvero quello interpretato da Salma Hayek, una donna che scoprirà che una piattaforma di streaming ha trasformato la sua vita in una serie tv a sua insaputa.

Black Mirror 6: le anticipazioni degli episodi

La sesta stagione di Black Mirror è particolarmente attesa da parte del pubblico. Netflix ha dato il suo annuncio promettendo l’inaspettato, che è anche ciò che ha dichiarato il creatore della serie tv, che ha rivelato che sarà qualcosa di nuovo e travolgente, diverso da quello che il pubblico ha visto finora e che si potrebbe aspettare. La piattaforma streaming ha voluto anche rivelare i titoli dei cinque episodi che compongono la serie tv, svelando anche la trama di ciascun episodio, così lunghi da essere definiti come piccoli “film”. Gli episodi si intitolano Joan è Terribile, Lock Henry, Beyond The Sea, Mazey Day e Demone 79. Ognuno di loro racconta una storia diversa, partendo da quella di una donna normale, interpretata da Salma Hayek, che rimane sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming ha ideato una serie tv sulla sua vita, a sua insaputa. Le altre storie raccontate riguardano una giovane coppia che mentre prepara un documentario viene coinvolta in una storia locale che riguarda eventi scioccanti, due uomini in una missione ambientata in un 1969 parallelo che dovranno affrontare le conseguenze di una tragedia, una starlet perseguitata dai paparazzi dopo che ha causato un incidente e una timida commessa che viene spinta a compiere atti tremendi per impedire un disastro. L’appuntamento con la sesta stagione di Black Mirror è previsto per il 15 giugno 2023.