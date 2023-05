Black Knight su Netflix: la trama

Black Knight è una nuova serie tv sudcoreana che sta per debuttare su Netflix. Questa serie tv sembra destinata ad avere un successo incredibile. Scopriamo insieme la sua interessante e appassionante trama.

Black Knight arriva su Netflix: pubblicato il trailer ufficiale



Netflix è pronto ad arricchire il suo catalogo con tante straordinarie novità. Tra queste troviamo Black Knight, una nuova serie tv sudcoreana pronta a diventare uno dei titoli di punta della piattaforma di streaming, oltre ad avere tutte le carte in regola per essere uno dei migliori k-drama degli ultimi tempi. Nel mese di maggio Netflix è pronta ad offrire grandi sorprese a tutti i suoi abbonati. Ci saranno tantissime nuove uscite, tra film, serie tv, show e documentari, con qualche ritorno molto atteso e qualche novità da non perdere. Black Knight è una serie tv sudcoreana che lascerà sicuramente il pubblico senza fiato. Si tratta di una serie tv post-apocalittica, che si ispira al manga di Lee Yoon-gyun, che si intitola Delivery Knight, che porta i telespettatori direttamente nel 2071, in un mondo dove, per riuscire a sopravvivere, bisogna stare attaccati ad un respiratore. Una storia davvero molto intensa, a tratti inquietante, con uno svolgimento di trama davvero sorprendente. È stato ufficialmente pubblicato il trailer ufficiale di Black Knight, che ha svelato qualche dettaglio in più sulla serie tv. Un titolo davvero molto atteso da parte degli amanti di questo genere, che conoscono bene il manga a cui si ispira la serie tv. Black Knight debutterà sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal prossimo 12 maggio 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Se non siete ancora abbonati, non vi resta altro da fare che correre a sottoscrivere un abbonamento, per scoprire tutte le novità interessanti che usciranno questo mese.

Black Knight: la trama della serie tv



La storia che viene raccontata da Black Knight è quella di un mondo che è stato completamente distrutto a causa dell’inquinamento, dove solo l’1% della popolazione è riuscito a sopravvivere. I pochissimi superstiti, però, sono costretti a restare chiusi in casa e uscire solo ed esclusivamente indossando delle maschere anti-gas per evitare di respirare veleno e morire. Per poter riuscire a sopravvivere, gli ultimi uomini rimasti sulla terra, hanno bisogno dei cosiddetti “cavalieri delle consegne”. Tra di loro c’è anche il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavalieri arriverà ad incontrare Sa-wol, la sua vita cambierà per sempre. La serie tv si ispira a Delivery Knight, manga di Lee Yoon-gyun. Nel cast di Black Knight troviamo Kim Woo-bin, nei panni del cavaliere 5-8, e Kan Yoo-seok, nei panni di Sa-wol. Presenti anche Esom, Son Seung-heon, Kim Eui-sung, Jin Kyung, Lee Hak-joo e Lee Sang-hee. L’appuntamento con questa attesissima serie tv è previsto a partire dal 12 maggio 2023, su Netflix.