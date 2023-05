Black Knight è una nuova serie tv sudcoreana, di genere fantascientifico, pronta a conquistare il pubblico. Una serie tv post-apocalittica, ambientata nel 2071, con una trama molto avvincente. Scopriamo dove vedere la serie tv.

Black Knight: dove vedere la serie tv



Black Knight è una nuova serie tv sudcoreana, di genere fantascientifico, che sta per debuttare sul piccolo schermo, pronta a conquistare il pubblico. Potrebbe diventare uno dei titoli di punta della piattaforma di streaming e sicuramente ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori k-drama degli ultimi tempi, per cui è assolutamente da non perdere. Black Knight è una serie tv che lascerà il pubblico senza fiato. Una serie tv post-apocalittica, che si ispira al manga di Lee Yoon-gyun, dal titolo Delivery Knight. I telespettatori saranno trascinati direttamente nel 2071, in un mondo dove, per riuscire a sopravvivere, bisogna stare attaccati ad un respiratore, dopo che tutto è stato distrutto dall’inquinamento. Una trama molto particolare, ma sicuramente molto appassionante, che non lascerà indifferenti i telespettatori. Il trailer della serie tv Black Knight è stato ufficialmente rilasciato e ha svelato qualche dettaglio in più, compresi i pochi membri del cast. Ma dove e quando potremo vedere questa nuova serie tv così particolare? L’appuntamento è previsto per il prossimo 12 maggio 2023, su Netflix, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Si tratta di un titolo molto atteso da parte degli amanti di questo genere, che conoscono bene anche il manga, ed è sicuramente una tra le uscite più attese del momento. Netflix ha in serbo per i fan tantissime interessanti novità per il mese di maggio.

Black Knight: la trama della serie tv



Il cast di Black Knight è molto piccolo. Per questa serie tv sono stati scelti pochissimi attori. Tra questi troviamo Kim Woo-bin, nei panni del cavaliere 5-8, e Kan Yoo-seok, nei panni di Sa-wol. Presenti anche Esom, Son Seung-heon, Kim Eui-sung, Jin Kyung, Lee Hak-joo e Lee Sang-hee. La serie tv Black Knight si ispira a Delivery Knight, manga di Lee Yoon-gyun, conosciuto tra gli appassionati. La storia che viene raccontata negli episodi di questa serie tv è quella di un mondo che è stato completamente distrutto a causa dell’inquinamento, dove solo l’1% della popolazione è miracolosamente riuscita a sopravvivere. Le poche persone superstiti sono costrette a restare chiuse in casa, uscendo solo in rarissime occasioni, con l’obbligo di indossare delle maschere anti-gas per evitare di respirare veleno e morire. Per poter riuscire a sopravvivere, gli ultimi uomini rimasti sulla terra, hanno bisogno di appoggiarsi a quelli che vengono chiamati “cavalieri delle consegne”. Tra di loro c’è anche il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavalieri arriverà ad incontrare Sa-wol, la sua vita cambierà per sempre. L’appuntamento con questa attesissima serie tv è previsto a partire dal 12 maggio 2023, su Netflix.