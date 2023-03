Pare che TikTok nell’ultimo periodo si stia dando parecchio da fare nel lanciare nuove tendenze discusse. Una delle ultime riguarda il birthing make-up, conosciuto più semplicemente come “trucco per il parto“. Ma di che cosa si tratta nello specifico e perché ha creato nuovi dibattiti? Scopriamolo insieme.

Birthing make-up: il nuovo trend che ti porta al parto perfettamente truccata

Le tendenze su TikTok non sono una novità, ma non lo è nemmeno il make-up. Che cosa succede se si uniscono questi due elementi? Il birthing make-up è la risposta. Tradotto come “trucco per la nascita/trucco per il parto“, la nuova tendenza di TikTok mostra a tutte le donne come truccarsi in occasione del parto. In realtà non è una tendenza proprio del tutto nuova: la storia racconta infatti che già in tempi molto passati le donne erano solite truccarsi prima di partorire e pare che tale usanza sia vissuta in modo spontaneo in molte parti del mondo. Sono molte le donne che si affidano alle mani esperte di make-up artist per la realizzazione di un trucco adatto all’occasione tanto importante, ma ancora non si era vista nascere tale tendenza su un social media.

Il birthing make-up unisce e fa sentire meno sole le donne

L’hashtag #birthingmakeup su TikTok è arrivato a quota 249.3 mila, a riprova del fatto che il trend ha coinvolto e sta coinvolgendo un grandissimo numero di donne. A quanto pare sono diverse le donne che grazie alla scoperta della viralità del trend si sono sentite meno sole. Truccarsi per il parto non è poi così strano: c’è chi decide di affidarsi alle mani esperte di make-up artist e chi, invece, decide di seguire le decine di tutorial disponibili online, in primis su TikTok. «Scoprire il trend mi ha fatto sentire meno sola, meno egocentrica e meno vanitosa»: sono queste le sensazioni più gettonate nei confronti della nuova tendenza. Non solo, ci sono molte donne che nel vedere le foto del loro primo parto, struccate e al naturale, decidono di truccarsi per il secondo, proprio per immortalare al meglio il momento e sentirsi esteticamente serene con sé stesse. Non tutte, però, la pensano allo stesso modo.

Il birthing make-up stravolge la naturalezza del momento: è polemica

È vero, i social media riescono anche a unire le persone e a creare vere e proprie community. Tuttavia, il birthing make-up ha diffuso pensieri discordanti, soprattutto e ovviamente tra le donne. Accanto a coloro che vedono nella tendenza un qualcosa di positivo, ci sono donne che reputano il birthing make-up qualcosa di assolutamente innaturale. La chiamano “rappresentazione irrealistica del parto“: il motivo? Partorire non è semplice ed è normale e naturale non essere perfette. Sudore, lacrime, arrossamenti, occhi gonfi: il parto, dicono, è questo.

Il dibattito è aperto e continuerà a creare discussioni e a dividere: il birthing make-up è al centro dell’attenzione, in attesa che esploda un nuovo trend.

Truccarsi per prepararsi al parto va bene, come va bene non farlo per svariati motivi: ogni donna deve essere libera di scegliere per se stessa e basta.