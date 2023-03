TikTok lancia trend ogni giorno: la tecnologia avanza e quotidianamente sul social arrivano nuovi filtri. Questa volta è il turno del Bold Glamour, un filtro “audace” che migliora i connotati del viso di ogni persona, facendola sembrare realmente così. Di che cosa si tratta e perché sta facendo discutere?

Bold Glamour: il nuovo filtro di TikTok stringe la mano all’AI

TikTok continua a lanciare nuove tendenze e tra queste è proprio il Bold Glamour ad avere conquistato la maggior parte degli utenti. Il filtro audace è letteralmente esploso sul noto social network ed è tra i preferiti della Gen Z, pronta a sfoggiarlo in ogni video.

Sebbene sia stato utilizzato già circa 6 milioni di volte, il filtro Bold Glamour sta facendo anche discutere il popolo di TikTok e non solo. Le reazioni al filtro sono diverse: c’è chi, applicandolo, si sente esteticamente meglio grazie all’effetto makeup e viso levigato che porta sul viso. C’è chi, al contrario, si sente quasi “umiliato” dall’effetto, considerandolo troppo reale. Pensate infatti che il Bold Glamour rimane applicato sul viso anche quando questo viene toccato e/o ricoperto di oggetti. Il punto cruciale, a detta degli utenti, è: se non ci fossero gli hashtag a spiegare che è stato applicato il filtro, sarebbe impossibile riconoscerlo. La quasi totale realtà del filtro audace sta facendo interrogare gli utenti: «C’è di mezzo l’intelligenza artificiale oppure no?» – questa è la domanda più gettonata. Stando a un aggiornamento di TikTok del 22 febbraio 2023, pare che ci sia stato l’annuncio che i creator di effetti visivi avrebbero anche avuto accesso ad alcuni effetti di AI generativa: forse, l’arcano, è stato svelato. Potrebbe essere che il Bold Glamour, grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale, sia in grado di adattarsi quasi perfettamente al volto dell’utente e lo rendano altamente realistico, anche quando l’utente stesso si muove.

Il problema (vero) del Bold Glamour: filtro iper-realistico per una bellezza non reale

Quando si parla di filtri TikTok (così come anche di filtri Instagram) dovrebbe essere chiaro che si sta parlando a tutti gli effetti di finzione. Il problema del nuovo trend del Bold Glamour, si trova esattamente a metà tra due fuochi. Da una parte l’incredibile fattezza del filtro da sembrare reale (anche troppo), dall’altra la promozione di una bellezza che, nella vita di tutti i giorni, non esiste. Il filtro audace si attacca talmente bene al viso da fare sembrare il viso levigato, gli occhi perfettamente truccati, le sopracciglia perfette, zero imperfezioni e così via. Il problema, per quanto la tecnologia stia facendo enormi passi avanti, è sempre uno: è giusto promuovere una bellezza che non esiste? Il Bold Glamour non rischia di ampliare una già troppo “triggerata” sensazione di perfezione? Insomma, la discussione rimane aperta e sono tanti i punti di vista sul nuovo filtro in trend su TikTok. Imparare a vivere i social in modo leggero potrebbe essere la soluzione giusta. Convincersi che si possa raggiungere una bellezza “audace” come quella del filtro e, di conseguenza, arrivare a vergognarsi di come si è realmente senza l’ausilio del filtro, danneggia la mente.