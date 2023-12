Vediamo insieme come indossare le Brikensotck in inverno.

Le Birkenstock sono un tipo di scarpe molto amate e che possono essere indossate anche nella stagione invernale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni esempi di outfit invernali per essere alla moda.

Le Birkenstock con le calze per l’inverno 2023 2024

Le scarpe Birkenstock sono molto amate sia dagli uomini che dalle donne, grazie al plantare in sughero e in lattice ammortizzante e flessibile, sono scarpe molto comode che alleggeriscono il piede. Le Birkenstock, inoltre, possono essere indossate anche durante le stagioni più fredde, insieme alle calze. Anche sulle passerelle abbiamo visto alcune modelle indossare questo tipo di calzatura con le calze, per un outfit super cool. Non solo, diverse celebrities sono state immortalate con indosso un paio di Birkenstock abbinate alle calze. Il fenomeno delle Birkenstock è nato intorno al 2013 e oggi questo tipo di scarpa è considerato sinonimo di eleganza, un vero e proprio accessorio must have. Julianne Moore, Gigi Hadid, Kendall Jenner e Katie Holmes sono solo alcune delle star che le indossano nei loro outfit. Ma vediamo adesso insieme alcuni esempi di outfit invernali con le Birkenstock.

Birkenstock Che Passione: gli outfit invernali per essere alla moda

Come abbiamo appena visto, le Birkenstock sono delle scarpe perfette da indossare anche durante le stagioni più fredde. Vediamo adesso insieme alcuni outfit invernali per essere alla moda:

Calze bianche : le Birkenstock Kyoto sono perfette per essere indossate con le calze bianche, per un look dai toni chiari che di certo non può passare inosservato: tuta intera di colore bianco, blazer color crema e una borsa elegante anch’essa color crema.

: le Birkenstock Kyoto sono perfette per essere indossate con le calze bianche, per un look dai toni chiari che di certo non può passare inosservato: tuta intera di colore bianco, blazer color crema e una borsa elegante anch’essa color crema. Calze nere: le Birkenstock Arizona sono anch’esse perfette per essere indossate in inverno con delle calze nere abbinate a un paio di jeans a sigaretta e una camicia di seta.

le Birkenstock Arizona sono anch’esse perfette per essere indossate in inverno con delle calze nere abbinate a un paio di jeans a sigaretta e una camicia di seta. Camicia azzurra : le Brikenstock Boston sono perfette da abbinare a una camicia azzurra, a una giacca in pile e a un paio di pantaloni larghi, per un look casual ma anche elegante.

: le Brikenstock Boston sono perfette da abbinare a una camicia azzurra, a una giacca in pile e a un paio di pantaloni larghi, per un look casual ma anche elegante. Calze tie dye : gli zoccoli Birkenstock sono perfetti da indossare con le calze tie dye, abbinate a un trench dai toni neutri e una gonna ampia sui toni del marrone. Outfit perfetto per una giornata invernale di pioggia.

: gli zoccoli Birkenstock sono perfetti da indossare con le calze tie dye, abbinate a un trench dai toni neutri e una gonna ampia sui toni del marrone. Outfit perfetto per una giornata invernale di pioggia. Vestito lungo: le Birkenstock si possono abbinare anche a un vestito lungo e un blazer over e un paio di calze di colore bianco.

le Birkenstock si possono abbinare anche a un vestito lungo e un blazer over e un paio di calze di colore bianco. Calze a righe : per chi non ha paura di osare, ecco che le Birkenstock Arizona possono essere abbinate a un paio di calzini a righe, abbinate a un abito lungo marrone e a un blazer dello stesso colore.

: per chi non ha paura di osare, ecco che le Birkenstock Arizona possono essere abbinate a un paio di calzini a righe, abbinate a un abito lungo marrone e a un blazer dello stesso colore. Calze firmate: per un look più chic, si possono abbinare le Birkenstock Arizona a un paio di calze firmate, abbinate a jeans o leggins, e un cardigan.

Questi che abbiamo appena visto sono alcuni esempi di outfit con le Birkenstock. E voi, quale di questi volete provare subito?

