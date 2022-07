Bimba di 5 anni morta per un virus misterioso

Una bimba di 5 anni muore per un virus: sembrava un'influenza. La famiglia vuole delle risposte.

Una bimba di 5 anni è morta per un virus misterioso. Aveva manifestato una sintomatologia simile all’influenza, si era anche sottoposta al tampone ma era risultata negativa al Covid. Ad un certo punto, gonfia in viso, è stata portata all’ospedale d’urgenza.

Muore il 5 luglio, il giorno dopo il suo compleanno. La famiglia vuole vederci chiaro.

Bimba di 5 anni morta per un virus: il caso

La bimba, Rozalia Spadafora, è stata portata al pronto soccorso del Canberra Hospital, in California. Sua madre voleva che venisse sottoposta ad alcuni esami, a cominciare da quelli del sangue. Purtroppo, per l’attesa, si è aggravata. Rozalia è stata portata subito in terapia intensiva con fleboclisi.

Secondo il responso, alle 8 del mattino del 5 luglio, la bambina aveva l’influenza A: un’infezione virale contagiosa dall’incidenza fatale, se non trattata in tempo.

Viene trasferita nell’area pediatrica del pronto soccorso. La famiglia viene informata dai medici che Rozalia aveva i muscoli infiammati intorno al cuore. L’unica soluzione era il trasfermento in aereo a Sidney, per il trattamento necessario.

Bimba di 5 anni morta per un virus: l’epilogo

Nel momento in cui il personale ospedaliero si è rivolto alla famiglia rassicurandola, per l’arrivo dell’elicottero che avrebbe portato la bambina a Sidney, il senso di sollievo è stato sostituito dal terrore: a causa di un problema tecnico, l’elicottero era stato dirottato all’aeroporto di Canberra.

La madre, in lacrime, racconta che si sentivano impotenti e non sapevano cosa fare. La piccola Rozalia intanto, a causa di uno spasmo, è stata portata subito in rianimazione cardiopolmonare. Muore poco dopo. Secondo il referto, la bambina aveva avuto un arresto cardiaco causato dalla miocardite.

Le parole della famiglia, riportate dal Mirro, sono di delusione e sconforto: “Abbiamo perso la nostra bambina al Canberra Hospital. Non è stata aiutata da nessuno finchè non è stato troppo tardi. Ancora non sappiamo com’è morta”.

