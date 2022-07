Donna morta alla stazione di Roma Termini: la vittima è stata investita da un treno regionale diretto a Napoli Centrale dopo essersi sdraiata sui binari della ferrovia.

Donna morta alla stazione di Roma Termini: si era sdraiata sui binari

Tragedia alla stazione di Roma Termini.

Nel pomeriggio di giovedì 28 luglio, una donna è morta dopo essere stata investita da un treno. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la vittima si è sdraiata sui binari poco prima dell’arrivo del convoglio. È quanto raccontato dal macchinista del mezzo che non ha potuto evitare l’impatto. La dinamica è stata confermata da un’analisi preliminare condotta dagli agenti della Polfer che hanno esaminato i video delle telecamere di sicurezza.

Gli agenti della Polfer hanno constatato che la vittima si è stesa sui binari mentre il convoglio era in arrivo.

Il treno che ha travolto la donna era un regionale Roma Termini-Napoli Centrale che era partito alle ore 16:59 dal binario 13.

In seguito al drammatico evento, per consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie da parte delle forze dell’ordine, la circolazione ferroviaria sui binari 12, 13 e 14 è stata temporaneamente sospesa.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, non è nata l’identità della vittima né per quale motivo si sia improvvisamente sdraiata sui binari della stazione di Roma Termini.