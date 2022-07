Arrivata da Crotone dopo l'orrore di Milano Maria ha subito un doppio trauma la nonna di Diana su Alessia Pifferi: “Mia figlia per me non esiste più”

La morte da sola in casa della piccola Diana ha schiantato sua nonna, la madre di Alessia Pifferi, che senza mezzi termini dice: “Mia figlia per me non esiste più”. Per la signora Maria solo silenzio, dolore ed esternazioni a scatti, in questa terribile vicenda che ha colpito anche la madre della donna che ha fatto morire di stenti sua figlia per andare a passare sei giorni con il suo compagno.

“Mia figlia per me non esiste più”

Maria è arrivata a Milano da Crotone dove vive con il suo nuovo compagno, è stata “presente” con discrezione alla fiaccolata organizzata a Ponte Lambro per la piccola vittima ed ha sistemato i fiori sul cancello della casa degli orrori, poi nulla. Le parole di Maria sono state affidate alla sua pagina Facebook, lì aveva scritto: “Mia figlia è un mostro”. Poi, al Giorno, la donna ha spiegato che era furiosa ma che “comunque non voglio più saperne di lei: per me non esiste più”.

“Vedevo Diana solo in videochiamata”

E dopo aver chiarito che lei sapeva benissimo che Alessia fosse incinta a dispetto di quanto dichiarato dalla figlia agli inquirenti, ha spiegato che le condizioni di Diana no, lei proprio non le aveva intuite: “Vedevo la mia nipotina in videochiamata e non notavo nulla di strano. Se avessi saputo quello che succedeva, sarei corsa a Milano. Non ne avevo idea. Io vivo lontano, a Crotone.

Non potevo immaginare una cosa simile“.