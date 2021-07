Non c’è nuance più estiva del colore del cielo sgombro da nuvole: l’azzurro è il colore per eccellenza del mese di luglio. Tante idee su come inserirlo nei proprio look e nel make-up.

Azzurro colore luglio

È la sfumatura del cielo limpido e del mare cristallino.

L’azzurro è il colore estivo per eccellenza. Molto sottovalutato sia nell’abbigliamento sia nel beauty, è tempo di indossarlo al meglio.

Rappresenta un’eleganza sofisticata, che sceglie di non utilizzare i classici blu e bianco, ma di declinarsi e aprirsi a una nuova tinta. Le sfumature sono moltissime: si passa dall’azzurro pastello del cielo pallido dell’alba, all’azzurro prepotente e intenso di una giornata limpida e serena.

Gli abbinamenti possibili sono infiniti.

Total look azzurro per una leggerezza sobria, accostamenti con colori strong come il rosso per un effetto invidiabile, in combo con il bianco per le anime romantiche.

Ecco qualche idea di look e di make-up per tingersi di azzurro.

Azzurro colore luglio: look

Romanticismo, leggerezza ed eleganza. Il dress midi o maxi in versione azzurra è un look must have per l’estate 2021. Ai piedi? Sandali o sneakers. In pochi secondi si può realizzare un outfit estremamente versatile, adatto sia al giorno sia alla sera.

Da usare per andare in spiaggia o per una passeggiata in città, è perfetto per tingersi di azzurro.

Un outfit da indossare tutti i giorni per chi ricerca comodità è il completo crop top e pantaloni corti. Il tessuto generalmente è morbido e si adatta alle linee del corpo. Per un look davvero trendy basta abbinare un completo azzurro a delle Superga bianche.

Non solo capi d’abbigliamento, l’azzurro è l’ideale per i sandali da usare nelle calde giornate e serate estive. Versatili, si abbinano a diversi outfit, dai più colorati, alle fantasie floreali e geometriche per finire con il monocolore. Via libera quindi a infradito, mules, sabot e tutti i tipi di calzature declinate nelle diverse sfumature di azzurro.

Azzurro colore luglio: beauty

Si parte subito con il botto: ombretto luminoso azzurro, con sfumature perla cangianti. Il make-up estivo chiama luminosità e non c’è niente di più shining che un occhio truccato con tinte a effetto bagnato. E no, l’azzurro non si presta solo a chi ha gli occhi chiari, ma va benissimo anche per le iridi marroni.

Chi invece non ama avere un make-up luminoso con gli occhi può optare per un ombretto matte. L’azzurro, così come gli altre sfumature accese, ha bisogno di essere sfumato alla perfezione per rendere al meglio. Lo si può abbinare a un eyeliner colorato, blu o nero, per dare profondità e intensità allo sguardo. Mai dimenticare il mascara, essenziale soprattutto quando si colora la palpebra con una sfumatura ben visibile.

L’eyeliner non è sempre nero. Per chi vuole un look romantico, la colorazione perfetta è quella azzurra. Si può realizzare la classica riga lungo la rima ciliare oppure osare con eyeliner geometrici e grafici. Per chi desidera sperimentare, l’accostamento con un ombretto a contrasto è l’apoteosi. Chi invece ama essere più soft può lasciare la palpebra nuda.

