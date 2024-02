Biglietti aerei, quando costano meno? Consigli per risparmiare

Biglietti aerei, ma quando costano meno? E’ giusto acquistare il volo per la nostra meta del cuore risparmiando, ma è anche molto importante fare attenzione alla qualità della nostra prenotazione.

Ecco dunque tanti ottimi consigli per volare low cost, ma in tutta sicurezza e in totale comfort!

Quando acquistare i biglietti aerei? I giorni in cui costano meno

Consigli per scegliere il giorno migliore per acquistare un biglietto aereo

Qual è il momento migliore per acquistare un biglietto aereo? Quali giorni, quali orari e con quanto anticipo bisogna prenotare? L’acquisto si è trasformato in una vera e propria lotteria, una giungla di offerte sempre diverse. Diciamolo subito: non esiste una “formula perfetta” per risparmiare, soprattutto ora che i software che utilizzano l’intelligenza artificiale analizzano moltissime informazioni di vario tipo, per ricalibrare i prezzi in base a quelle informazioni. Le tariffe vengono inoltre modificate decine di volte al giorno, una pratica nota come hyperdynamic pricing, o dynamic pricing. Nonostante ciò, un recente studio pubblicato dal portale Expedia, Air Travel Hacks 2023, rivela alcuni suggerimenti sul giorno migliore per prenotare, ci dice con quanto anticipo prenotare i voli nazionali rispetto a quelli internazionali e qual è il giorno migliore per partire e risparmiare.

Il giorno migliore per prenotare un volo: Domenica

Secondo uno studio, il giorno della settimana in cui si prenota un biglietto aereo può avere un impatto significativo sui prezzi. “I viaggiatori che prenotano la domenica invece del venerdì tendono a risparmiare in media il 5% sui voli nazionali e il 15% sui voli internazionali”. “La domenica è stata il giorno migliore per le prenotazioni negli ultimi quattro anni”. Expedia ha condotto la ricerca in collaborazione con il database dei biglietti dell’Airlines Reporting Corporation (ARC) e ha preso in considerazione i dati e le tendenze di oltre 15 miliardi di voli di 490 compagnie aeree e 230 Paesi in tutto il mondo.

Il giorno migliore per partire in aereo: Mercoledì

Secondo le informazioni fornite, il giorno migliore per volare e risparmiare è il mercoledì. In una dichiarazione, la società ha affermato: “In media, i viaggiatori che iniziano il loro viaggio il mercoledì, rispetto all’inizio della settimana (domenica o lunedì), hanno risparmiato il 15% sui voli nazionali”. Inoltre, per quanto riguarda i voli internazionali, i viaggiatori che sono partiti il mercoledì invece che nel fine settimana (domenica o sabato) hanno risparmiato in media il 10%.

Tuttavia, mentre il mercoledì è generalmente il giorno con i prezzi più bassi, il rapporto di Expedia fa notare che i dati si basano sui prezzi medi e possono variare a seconda delle date e degli itinerari specifici.

Lo studio sottolinea inoltre l’importanza di evitare i periodi di punta e viaggiare in bassa stagione per risparmiare.

Quanto tempo prima bisogna prenotare un volo? Un mese

Secondo Expedia, per ottenere il prezzo migliore è meglio prenotare i voli nazionali tra 28 e 35 giorni prima della partenza, ovvero circa un mese prima del viaggio. Chi ha prenotato in questo periodo ha risparmiato in media il 10% in più rispetto a chi ha aspettato a prenotare meno di 2 settimane prima del viaggio. Tuttavia, la pianificazione anticipata non sempre paga: secondo l’azienda, prenotare più di 113 giorni prima della partenza è “sempre più costoso”. Questo non vale per i voli internazionali: “i viaggiatori che hanno prenotato un viaggio internazionale con circa sei mesi di anticipo hanno risparmiato in media il 10% rispetto a quelli che hanno aspettato fino a 2 mesi o meno per prenotare”.

Il momento migliore per partire in aereo (ed evitare ritardi o cancellazioni)

Si consiglia di partire entro le 15:00 (ora locale) per ridurre le possibilità di cancellazione dei voli. Secondo i dati sullo stato dei voli di inizio anno, i voli in partenza dopo le 15 hanno in media il 50% di probabilità in più di subire ritardi o cancellazioni rispetto a quelli in partenza nella prima parte della giornata.

