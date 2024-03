Kanye West e la moglie Bianca Censori sono andati insieme al cinema a vedere “Dune – Parte Due”. A colpire è stato il look nude scelto dalla designer australiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Bianca Censori e Kanye West insieme al cinema: l’outfit fa discutere

Bianca Censori, designer di architettura australiana, nonché moglie di Kanye West, è sempre molto audace nella scelta degli outfit. Questa volta ha davvero superato se stessa, con un look nude per andare al cinema assieme al marito per vedere la seconda parte del film “Dune” con Zendaya e Timothèe Chalamet. Sarebbe proprio il marito a imporre alla moglie di vestirsi in maniera molto audace e provocante, al fine di vendicarsi dell’ex moglie, l’imprenditrice Kim Kardashian. Secondo altri invece la designer è pienamente consenziente nelle scelte di outfit. Per andare al cinema con il marito ecco che Bianca ha sfoggiato un altro look super audace e provocante, caratterizzato da un paio di calze in pizzo bianco, abbinate a un body a fascia di colore azzurro con cut out sulla parte posteriore e ai piedi un paio di sandali open toe, per un look davvero audace e sexy.

Perché Bianca Censori si veste in maniera così provocante?

Bianca Censori è tornata a far parlare di sé per i suoi outfit super audaci e provocanti. Per andare al cinema assieme al marito Kanye West, la designer australiana ha infatti sfoggiato un look impossibile da non notare, con un body a fascia con cut out sul retro. Bianca non è nuova a look così spregiudicati e in molti pensano che si vesta così perché glielo ha detto il marito, al fine di vendicarsi di Kim Kardashian, ex moglie di Kanye West. Alla Milano Fashion Week abbiamo ad esempio visto Bianca con un body in pelle sgambato, indossato senza la biancheria intima. Per molti questa sarebbe una strategia di West per detronizzare Kim Kardashian nel mercato della moda e mettere le basi per costruire il proprio impero imprenditoriale. Ecco cosa ha detto un insider a The Sun: “Kanye è entusiasta del successo di SKIMS: vuole un suo marchio ma vuole che sia più rischioso, più sexy e che faccia più soldi di SKIMS. Ha fatto indossare a Bianca questi abiti come una sort di test: lei è la sua musa ispiratrice e modellerà la linea, pensa che possa mettere in mostra il suo marchio e farà il tutto esaurito. Ecco perché la porta in giro con questi abiti: per vendicarsi di Kim.” Secondo un altro insider Bianca sa quello che sta facendo e ne avrebbe anche parlato con la famiglia. Bianca sarebbe quindi coinvolta nelle scelte stilistiche quanto il marito e consenziente nelle scelte degli abiti da indossare. Insomma, qualunque sia la verità sta di fatto che gli outfit di Bianca Censori non passano mai inosservati.

