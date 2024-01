Cosa ha detto Selena Gomez all’orecchio di Taylor Swift ai Golden Globe 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Golden Globe 2024: cosa ha detto Selena Gomez all’orecchio di Taylor Swift?

Ieri sera, domenica 7 gennaio 2024, si sono svolti i Golden Globe a Beverly Hills, in California. Tra le star presenti c’erano anche Selena Gomez e Taylor Swift. Durante la cerimonia le due star sono state viste mentre di sussurravano qualcosa all’orecchio ma, che cosa si sono dette? Secondo quanto trapelato pare che Selena Gomez abbia chiesto a uno dei presenti di fare una foto con lei ma che in cambio avrebbe ottenuto un rifiuto. La reazione di Taylor è stata di sorpresa e pare che abbia chiesto all’amica se si trattasse di Timothée Chalamet, ottenendo un cenno di conferma da parte dell’amica. Ma per capire meglio tutto occorre fare un passo indietro. L’attore Timothée Chalamet e l’influencer imprenditrice Kylie Jenner hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia proprio ieri sera, in occasione dei Golden Globe. Durante la cerimonia i due si sono scambiati tenerezze e anche un bacio. A quanto pare è stata proprio Kylie a dire al fidanzato di non fare la foto con Selena Gomez. Tra le ipotesi che circolano su web c’è anche quella secondo cui l’imprenditrice sarebbe gelosa di Selena, oppure c’è anche chi sostiene che Selena, essendo l’ex fidanzata di Justin Bieber, ora sposato con una delle migliori amiche della stessa Kyle, Hailey Bieber, non sia quindi ben vista dall’influencer. Seduta accanto a Taylor Swift c’era anche Kaleigh Sperry, che sembra proprio dire “Con Timothée?” quando Selena dice “ho chiesto una foto, ma lei ha detto di no”. Insomma, sul web sembrano tutti certi che stessero parlando di Chalamet e Kyle Jenner.

@taylorsloverxx their friendship✨ #taylorswift #selenagomez #goldenglobes ♬ dorothea – Taylor Swift

Selena Gomez e Taylor Swift: la loro lunga amicizia

Selena Gomez e Taylor Swift sono molto amiche, la loro è una delle amicizie più longeve della storia della musica pop. Le due sono amiche da circa 15 anni e si sono conosciute grazie ai rispettivi fidanzati dell’epoca. Selena Gomez infatti stava con Nick Jonas, mentre Taylor Swift usciva con Joe Jonas. Entrambe le storie finirono male, ma Selena e Taylor da allora diventarono grandi amiche. Queste le parole delle Gomez dopo qualche tempo: “è stata la cosa migliore che abbiamo ricevuto da quelle relazioni. Se ho un problema, è Taylor la prima persona a cui mi rivolgo perché lei è più grande di me e dà i consigli più saggi. Ogni singolo problema che abbia mai avuto è stato risolto da Taylor Swift.” Le due sembrano davvero molto affiatate, la Gomez spesso spunta sul palco di uno dei concerti di Taylor, la quale invece spesso è al suo fianco sul red carpet. Anche sui social entrambe sono sempre pronte a darsi sostegno a vicenda, soprattutto nei momenti più difficili.

