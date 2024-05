Fedez è stato paparazzato nei giorni scorsi a Montecarlo in compagnia della modella francese Garance Authiè, tanto che in molti hanno subito pensato che possa trattarsi della sua nuova fiamma. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Garance Authiè: chi è la modella avvistata a Montecarlo con Fedez

Il rapper Fedez, nonché ex di Chiara Ferragni, è stato paparazzato a Montecarlo assieme a una bellissima ragazza, ovvero la modella francese Garance Authié. Non ci sono molte informazioni circa Garance, sappiamo appunto che è una giovane modella francese, è classe 2004, quindi ha 22 anni, si è diplomata al liceo nel 2021 e attualmente sta frequentando l’Università a Madrid, per l’esattezza la IE Business School. Appassionata di equitazione e di danza, Garance è seguita da due agenzia di moda, una francese e una spagnola, e da grande sogna di lavorare nel mondo del cinema. Garance è stata protagonista di alcune campagne pubblicitarie per marchi famosi e la scorsa settimana si trovava a Cannes, dove ha preso parte a dei fashion show che si sono svolti in contemporanea con la 77esima edizione del Festival. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha ben 19mila follower.

Garance Authiè e Fedez stanno insieme?

Come abbiamo appena visto Garance Authiè è una giovanissima modella francese, nonché studentessa universitaria. Stanno facendo il giro del web le foto che la vedono assieme a Fedez a Montecarlo, per l’esattezza durante il Gran Premio di Monaco. I due si vedono passeggiare mano nella mano e poi, lo stesso Fedez, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram una foto della ragazza a bordo di uno yacht. Al momento non si sa se tra i due ci sia una relazione o meno, certo è che sembrano andare molto d’accordo. Secondo alcuni in realtà i due si starebbero frequentando già da qualche tempo. Il profilo Instagram del portale Very Inutil Peolple, ha diffuso il video di Fedez e Garance mano nella mano, scrivendo nel post queste parole: “una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi a Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo.” Dopo la fine del matrimonio con l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, erano stati attribuiti già alcuni flirt a Fedez, come quello con la modella Ludovica di Gresy, la quale però aveva smentito tutto definendo il rapper come un semplice amico. Staremo a vedere se anche con Garance c’è solo una amicizia o se invece è nata una nuova coppia. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha detto nulla a riguardo, quel che è certo è che il video dove passeggiano mano nella mano è un ottimo indizio sul fatto che tra loro possa esserci qualcosa di più di una amicizia. Staremo a vedere.

