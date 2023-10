Belen Rodriguez non si nasconde più e su Instagram ha mostrato la foto dell’anello ricevuto in regalo dal nuovo fidanzato, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Belen Rodriguez non si nasconde più e pubblica sui social l’anello ricevuto dal nuovo fidanzato

Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, con la quale ha avuto un figlio, Santiago, Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore e sembra sempre più felice accanto all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Dalle foto pubblicate sul proprio profilo ufficiale di Instagram negli ultimi tempi, si vede la bella Belen molto felice accanto al nuovo fidanzato. Le foto sono soprattutto in montagna, dove Belen ed Elio si rifugiano spesso durante i fine settimana. In una delle ultime foto pubblicate dalla showgirl argentina, si vede Belen sdraiata su un prato sfoggiare sull’anulare un anello molto simile a una fede, anello che le è stato regalato proprio da Elio Lorenzoni. Sotto al post Belen scrive: “una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine. Sempre con coraggio e amore.” Non è chiaro quello che è il significato dell’anello, molti sono stati i commenti sotto al post di Belen, c’è chi scrive “troppo presto”, pensando che l’anello potesse significare una proposta di matrimonio, chi invece scrive “ma sarà un anello che per loro ha un altro significato. La fede nuziale si mette sull’anulare sinistro non destro. Al posto di commentare a cazzum rodete meno e vivete di più la vostra vita.” Insomma, quello che è certo è che Belen sembra proprio felice della nuova relazione, dopo la delusione per l’ennesima fine della storia con Stefano De Martino. Qualche giorno fa, l’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales“, in occasione del compleanno di Elio, aveva pubblicato lo scatto di un bacio commentandolo con “auguri a te che se l’immenso per me”. Belen ha comunque voluto replicare alle critiche ricevute per “aver fatto tutto molto in fretta con Elio” con un altro post. Ecco le sue parole: “non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi. Non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere e non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride e non intendo fermarmi.”

Belen Rodriguez, chi è il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni?

Come abbiamo appena visto, sembra proprio che la relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni prosegua a gonfie vele, visto appunto l’anello apparso sulla mano della showgirl argentina. Elio Lorenzoni è un imprenditore di Brescia di 41 anni, si è laureato in Economia e Gestione Azienda all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per poi dare il via alla Lorenzoni Srl, che si occupa di motori, accessori e componenti che esportano in tutto il mondo. Dopo la fine della storia con Stefano De Martino, accanto a Elio Belen Rodriguez ha davvero ritrovato il sorriso.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Michelle Hunziker: chi è Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato osteopata

“Sono ufficialmente innamorato”: Gianni Sperti ritrova l’amore. Chi è il fidanzato?