Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni si sposano? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Belen Rodriguez si sposa con Elio Lorenzoni? Spunta l’anello di fidanzamento

Fiori d’arancio in vista per la showgirl argentina Belen Rodriguez che sposerà il suo fidanzato, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Belen ha pubblicato una foto dove si vede la sua mano sinistra con un bellissimo anello di fidanzamento sull’anulare. Belen, come commento allo foto, ha scritto semplicemente “Sì”. Pare evidente che Elio Lorenzoni le abbia chiesto la mano e che lei ha risposto di sì. La proposta da parte di Elio sarebbe stata fatta durante la loro vacanza alle Maldive, dove la coppia era in vacanza. Belen, infatti, nei giorni precedenti ha pubblicato diverse foto di lei e il fidanzato, tra cui una dove loro si baciano. Una vacanza da sogno in una suite da sogno con vista oceano, il posto davvero perfetto per una proposta di matrimonio. Elio e Belen stanno insieme da circa 5 mesi anche se Belen aveva raccontato che si conoscono da molto più tempo, circa 12 anni: “conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi”. Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen ha ritrovato finalmente il sorriso. Le foto da lei postate testimoniano la felicità ritrovata dalla showgirl argentina.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino, dalla quale ha avuto un figlio, Santiago, Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore e il sorriso accanto all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Come rivelato da Belen, lei ed Elio si conoscono già da tanti anni, 12 per l’esattezza, anche se non c’era mai stato niente, solo una bellissima amicizia. A volta capita che da una amicizia possa nascere l’amore e così è successo tra l’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” e l’imprenditore bresciano. La loro relazione non è stata ufficializzata subito, ma solo dopo qualche mese. Tra foto e video, Belen è sempre apparsa molto serena accanto al nuovo compagno, testimonianza del grande amore che li lega. Sia nelle settimane precedenti che adesso alla notizia del matrimonio, ci sono state anche diverse critiche verso Belen, accusata di innamorarsi troppo velocemente e di essere comunque ancora sposata. Altri invece appoggiano la showgirl augurandole tanata felicità. Belen pare abbia comunque chiesto il divorzio da De Martino e pare che le carte siano state già presentate in tribunale. In rete era circolata anche un’altra indiscrezione e cioè che Belen fosse incinta. La stessa Belen Rodriguez ha però smentito il tutto. Non ci resta quindi che aspettare di sapere la data delle nozze tra Belen ed Elio, oltre che augurargli tanta felicità.

