Dopo la nascita della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez ha raccontato ai fan gli speciali trattamenti a cui si sarebbe sottoposta per tornare rapidamente in forma.

Belen Rodriguez: il corpo dopo il parto

A Le Iene Belen Rodriguez si è mostrata con un fisico da capogiro e in molti si sono chiesti come avesse fatto la bella argentina a tornare in forma a pochi mesi dal parto.

Lei stessa ha raccontato ai fan di aver fatto costantemente esercizio fisico (anche durante la gravidanza) e di aver mangiato sano. Nei giorni scorsi poi si è sottoposta ad uno speciale trattamento eseguito in una prestigiosa clinica di Milano: l’Emsculpt.

Questo tipo di trattamento si basa sull’energia elettromagnetica il cui obiettivo è eliminare il grasso residuo, aumentare la massa muscolare e definire la silhouette. La showgirl si è detta impaziente di vedere i risultati del trattamento sul suo corpo e in tanti, tra i fan, le hanno chiesto ulteriori consigli di bellezza per mantenersi in forma dopo la nascita di un figlio.

La vita privata

Per Belen si tratta di un periodo roseo dal punto di vista della carriera e della vita privata: da alcuni mesi a questa parte si vocifera che la showgirl sia tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino, da cui si era separata per la seconda volta nel 2020. Di recente i due hanno trascorso insieme un pomeriggio dedicato ai festeggiamenti del piccolo Santiago, che ha compiuto 9 anni.

Con loro era sempre presente anche la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese, Luna Marì.