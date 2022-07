Da qualche tempo a questa parte si vocifera una crisi con Stefano De Martino, complice la sparizione sui social (poi rientrata), che aveva destato più di qualche sospetto. Eppure pare che non sia affatto così. Lo stesso De Martino infatti si è rimesso la fede al dito.

Non solo. In uno scatto rubato che gira sui social, apparirebbe che tra i due l’intesa sia più forte che mai.

Belen e De Martino in crisi? L’indizio sui social cosa ci dice…

Secondo il portale 361 Magazine in particolare, pare che nella coppia non ci sia aria di crisi e che, anzi, sarebbe stato contattato da una fonte vicina ai due che “preferiscono ritagliarsi i momenti di pausa e di intimità lontani dai riflettori e, soprattutto, dai social.”

La foto rubata che è stata diffusa su Instagram sembrerebbe confermarci ciò.

In questo scatto Belen è serena in piscina e ha accanto a sé la piccola Luna Marì e il primogenito Santiago avuto dalla relazione con De Martino. Seduto su uno sdraio c’è proprio quest’ultimo. In realtà, da come si evince non viene mostrato interamente, ma solo i piedi ed è possibile riconoscerlo dal tatuaggio, un dettaglio questo che è stato fatto notare anche da Deianira Marzano tramite Instagram Stories, dove è apparsa la foto incriminata.

“Iniziavamo a preccuparci”

Nelle passate ore Belen è ritornata a condividere sui social e l’ultimo scatto da lei mostrato è davvero tenero. Si tratta di un semplice disegno di Santiago che ha raffigurato l’orsetto Winnie The Pooh. “Il mio orgoglio”, ha scritto la conduttrice affettuosamente sui social. “Purtroppo le persone non capiscono che ogni tanto bisogna staccarsi dai social e godersi la famiglia”, è stato uno dei tanti commenti al post e ancora “Ci sei mancata”.