Che cosa si indossa in occasione del 2023 Monaco E-Prix Round 6? È Beatrice Borromeo a dettare le regole di stile e lo fa sfoggiando un outfit fresco, cool, simbolo del quiet luxury. Impeccabile come sempre, Borromeo ha scelto un outfit candido con jeans bianchi e friulane ai piedi: alla scoperta dei prezzi!

Jeans bianchi e friulane: l’outfit di Beatrice Borromeo

Passeggiare al 2023 Monaco E-Priz Round 6 non è mai stato così stiloso e a confermarlo è Beatrice Borromeo, da sempre regina di stile e di tendenze di stagione.

La moglie di Francesco Casiraghi ha scelto per l’occasione un outfit candido fresco e super cool, azzardando con un jeans total white (non tutte lo amano) e ai piedi un paio di friulane bianche, pezzo forte della bella stagione. In apparenza semplice e molto classico, l’outfit di Beatrice Borromeo abbraccia in toto una delle tendenze degli ultimi tempo: il quiet luxury.

Il lusso mostrato da Borromeo è un lusso silenzioso, che non spinge sull’ostentazione ma lascia che sia la raffinatezza a prendere il sopravvento, brand a parte.

Da testimonial di Dior, Beatrice Borromeo non poteva non sfoggiare un outfit della nota maison e così ha fatto.

Dalla giacca color avorio targata Dior, ai jeans bianchi must have di stagione fino ad arrivare alla borsa Lady Dior, immancabile per un look quiet luxury.

A rendere il tutto ancora più sofisticato (e di tendenza), ci hanno pensato le scarpe: Beatrice Borromeo ha infatti scelto di indossare un paio di friulane in velluto tra il beige e il verde acqua. Calzature top quando si tratta di tendenze e di look chic, soprattutto se si è Beatrice Borromeo.

Beatrice Borromeo in bianco: i prezzi del suo outfit

Essendo firmato quasi del tutto Dior, viene da sé che tutto l’outfit di Beatrice Borromeo abbia un prezzo non basso. Trattandosi di un brand di alta moda molto importante, è normale che i prezzi dei capi siano alti. Partendo dalla giacca in avorio, ad esempio, sul sito ufficiale del brand si scopre che il prezzo è pari a 3.600 €: e siamo solo a uno!

Dei jeans, invece, non essendo specificato il modello, è più difficile riuscire a definirne un prezzo preciso. Tuttavia, dando un veloce sguardo alla sezione dedicata ai jeans bianchi di Dior, notiamo che i prezzi possono variare dai 980€, fino ad arrivare ai 1.200 €.

Nulla da dire sulla Lady Dior, forse il pezzo più high cost di tutto l’outfit di Beatrice Borromeo: sul sito, infatti, l’accessorio griffato ha un prezzo pari a 5.500 €.

Sulle friulane, infine, non si conosce il brand e il conseguente prezzo. In base al brand di appartenenza, il costo può infatti essere più o meno alto: il brand Pellizzari, ad esempio, propone le friulane a 47,50 €, mentre altri brand più costosi, come ViBi Venezia, le vendono a 90 €.

Beatrice Borromeo, in ogni caso, ha centrato ancora una volta il centro del fashion world. La tendenza è stata abbracciata a 360°, lo stile è stato rispettato e il quiet luxury è stato vissuto nel migliore dei modi.