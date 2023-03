Beatrice Borromeo: i jeans chiari a vita alta sono tendenza

Per la primavera estate 2023 i jeans sono un must have da sempre. Il modello indossato da Beatrice Borromeo è già di tendenza. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

I jeans chiari a vita alta indossati da Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo è un ex modella, giornalista e documentarista italiana. La sua famiglia è tra le più illustri d’Italia, è infatti figlia di Carlo Ferdinando Borromeo, Conte di Arona, e della Contessa Paola Marzotto. Beatrice Borromeo è inoltre sposata con Pier Casiraghi, figlio ultimogenito della Principessa Carolina di Monaco e del pilota motonautico Stefano Casiraghi. La coppia ha inoltre avuto due figli.

Ultimamente Beatrice Borromeo è impegnata in veste di regista del nuovo documentario della sua casa di produzione, Astrea Films, in uscita quest’anno ma i cui dettagli sono ancora top secret. Sono state pubblicate su Instagram alcune foto dietro le quinte, dove si vede Beatrice Borromeo in qualità di regista con indosso un paio di jeans chiari a vita alta abbinati a una semplice t-shirt bianca. Completano il look uno chignon alto e un paio di sneaker rosa. Nelle foto si vede chiaramente che Beatrice Borromeo è comoda e a suo agio, i jeans rappresentano infatti quel capo must have ideale, quando c’è bisogno di un look comodo e informale ma che comunque sia casual.

Come abbinare i jeans indossati da Beatrice Borromeo

I jeans indossati da Beatrice Borromeo sono perfetti per la primavera estate 2023. I jeans in questione sono a vita alta, chiara e dal taglio dritto. La moglie di Pier Casiraghi li indossa abbinati a una maglietta bianca di cotone dalla vestibilità morbida, ma è possibile rendere l’outfit ancora più elegante. Se dobbiamo uscire per un aperitivo possiamo per esempio aggiungere un blazer scuro dal taglio maschile e ai piedi un paio di ankle boots in pelle, per un outfit più glamour. Per uscire la sera basta cambiare calzatura, al posto di un paio di ankle boots possiamo indossare un paio di décolleté con tacco ed eccoci pronte per la serata.

Dove comprare i jeans simili a quelli indossati da Beatrice Borromeo

Se volete acquistare dei jeans come quelli indossati da Beatrice Borromeo potete andare: