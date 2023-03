Jeans: le migliori tendenze primaverili in arrivo

Dai capi in denim sino a quelli colorati passando per i modelli skinny o a zampa, sono i jeans da indossare durante la stagione primaverile.

Con la primavera ormai alle porte, bisogna pensare anche a rifarsi il look con tanti capi che sono presenti sulle passerelle. Tra questi, vi sono gli intramontabili jeans che, per l’occasione e la nuova stagione, si vestono di nuovi accessori, elementi e design per accontentare i gusti di ogni donna. Scopriamo cosa propongono le tendenze e quale scegliere tra i diversi modelli in commercio.

Jeans

sono un capo intramontabile molto noto e apprezzato in ogni stagione. Per la primavera, il jeans da donna è un capo che continua a dettare legge e moda. Sono comodi e versatili adattandosi a ogni look e occasione con un capo che permette di farsi sentire a proprio agio e libere. Dallo sportivo al glam sono sicuramente un passe partout.

Da quando sono giunti sul mercato negli anni Settanta, hanno proseguito la loro ascesa distinguendosi per un capo indicato per ogni fisico e ogni donna. Sono presenti in tutte le stagioni e declinati in ogni modello: dallo skinny al large passando per le versioni straight o i flare sino ad arrivare ai wide leg.

Si consiglia, in base a quanto affermano gli esperti del campo della moda, di puntare a dei jeans in tessuto elastan dal momento che questa fibra risulta essere maggiormente comoda e morbida per essere indossata. Bisogna poi puntare a un tipo di pantalone che possa durare a lungo, quindi badare ai tessuti è una ottima idea per un prodotto duraturo nel tempo.

Si possono poi anche scegliere in base al proprio fisico quindi puntando su un modello che risalti le curve del proprio fisico e provi a minimizzare i difetti o punti critici. Un fisico slanciato e snello i jeans skinny sono sicuramente il modello maggiormente indicato così come quelli a vita alta che valorizzano le forme.

Jeans: le tendenze primaverili

Sebbene sia sempre il momento e l’occasione di indossarli, la moda jeans per la primavera si arricchisce di nuovi modelli che si distinguono in base ai tagli, le forme e anche i colori. Quest’anno i Levi’s 501 compiono 150 anni e il marchio ha deciso di festeggiarlo con una versione limited edition per tutte le appassionate.

Una linea che riprende i capi dell’abbigliamento da lavoro tipico tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX creando qualcosa di unico. Si guarda al passato con modelli che strizzano l’occhio agli anni Settanta e Ottanta, quindi ecco nuovamente presentarsi e comparire sulle passerelle i jeans a vita alta e bassa che tanto piacciono.

La moda jeans primaverile quest’anno li vuole larghi e comodi, quindi ancora più trendy. Sono pantaloni cargo che si caratterizzano per tantissime tasche che sono rappresentative dei modelli paperbag, palazzo o a zampa, quindi perfetti per essere indossati per tutta la giornata. Il modello a palazzo è indicato anche per l’ufficio da accompagnare a un blazer.

Non è soltanto blu, ma ci sono anche altre tonalità e sfumature, come colori pastello visti nelle sfilate di Valentino che presenta i jeans cargo in tinte acide. SI punta anche a fantasie floreali, strappi e inserti in pizzo oppure romantici. I tasconi sono sicuramente un elemento in più e sonop presenti sia singoli che distribuiti sulla lunghezza della gamba.

Jeans: proposte Amazon

Sono un capo disponibile per la primavera in diverse forme e stili con offerte da non lasciarsi sfuggire e disponibili sul noto e-commerce di Amazon dove se si clicca la foto è possibile visualizzare alcune caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica dei tre migliori jeans da indossare tra quelli maggiormente apprezzati con la descrizione di ognuno.

1)Jeans strappati jeans denim

Un modello di jeans a matita con strappi indicato sia per la stagione primaverile che estiva, disponibile in colori diversi dal denim, ovvero il bianco e il nero. Sono un modello a vita alta dallo stile ampio che permette di sentirsi sexy. Sono in cotone, con cerniera da abbinare a magliette, sneakers, per un look giovanile.

2)Chollius pantalini jeans donna lunghi

Sono jeans elasticizzati fino a un certo punto per poi avere l’effetto a zampa nel colore blu. In denim, molto comodi con design strappato. Un modello a vita alta che copre i difetti slanciando la figura. Disponibili fino alla taglia L.

3)Katenyl jeans donna primavera

Si propone un pantalone svasato con vestibilità slim con frange verso il fondo a vita alta nei colori azzurro, grigio e nero. In cotone per uno stile semplice e casual. Sono indicati e adatti per ogni attività: fare shopping, tempo libero, uscite di giorno o serali.

