Il defilé sul red carpet inaugurale di Beatrice Borromeo alla 76ma edizione del Festival di Cannes è qualcosa di unico. La reale ha sfilato sul tappeto rosso e lo ha fatto sì con tanta eleganza, ma con una dose di audacia in più rispetto al solito. L’abito couture è Dior e segnala una sua grande volontà: sfilare non più come ospite ma come regista a tutti gli effetti.

L’abito di Beatrice Borromeo a Cannes 2023: eleganza, audacia e stile luxury

Beatrice Borromeo arriva a Cannes 2023 per la proiezione di Jeanne du Barry, il film che ha aperto ufficialmente la 76ma edizione della kermesse. Il suo red carpet inaugurale è lussuoso ed elegante, ma questa volta la reale spinge un po’ di più sul pedale dell’audacia. Merito ovviamente della sua bellezza oggettiva, ma merito anche del meraviglioso abito targato Dior che esalta le sue forme nei punti giusti. L’outfit selezionato da Beatrice Borromeo è un capo disegnato da Maria Grazia Chiuri ed è notevole la scollatura che porta sul davanti, anche se “colmata” da una tela di tulle nude, che mostra comunque le linee del seno.

L’abito appartiene alla collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2022 ed è particolarmente ricercato. L’elemento chiave dell’abito è sicuramente il pizzo misto alle trasparenze; un gioco di contrasti femminili e sensuali tinti di nude e di nero. La trasparenza lungo il corpo mostra lievemente le gambe di Borromeo e svela anche le culottes nere. Del resto, come si è potuto vedere negli ultimi tempi, l’intimo in vista e il gioco di trasparenze rimane una grande tendenza del 2023.

Il look chic di Beatrice Borromeo è stato completato da un paio di sandali neri e una pochette abbinata ai colori dell’abito. Giusti anche i gioielli: un paio di orecchini pendenti a serpentina con perla finale.

Un look nuovo per Beatrice Borromeo, un look che colpisce, stupisce e parla di audacia consapevole.

Che la reale abbia scelto l’abito Dior per allinearsi con il mood romantico e decadente della pellicola Jeanne Du Barry? Può essere, ma in ogni caso il risultato è stato perfetto.

Beatrice Borromeo e il suo desiderio di diventare regista

Il look sfoggiato da Beatrice Borromeo al red carpet inaugurale del Festival di Cannes 2023 parla chiaro: lei è una donna audace, una donna forte con degli obiettivi ben precisi. Lo scatto della donna con indosso il meraviglioso abito Dior ha fatto il giro del web e a poche ore dallo scatto è apparso anche sul profilo di Astrea Film che, per chi non lo sapesse, è la società fondata proprio da Borromeo e produce documentari. Uno scatto molto importante che rivela in realtà un sogno: Beatrice Borromeo sogna di sfilare sul red carpet del Festival di Cannes non più come ospite, ma bensì come regista a tutti gli effetti. In passato, infatti, la reale è stata giornalista e ha già avuto esperienza all’interno del mondo del cinema.

Chissà, forse nell’edizione di Cannes del 2024 la vedremo sfilare in una nuova veste? Una cosa è comunque certa: non mancherà l’eleganza.