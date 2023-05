Festival di Cannes 2023: i beauty look del primo red carpet

La 76ma edizione del Festival di Cannes è ufficialmente iniziata e gli occhi sono puntati, oltre che sui film in concorso, al red carpet della kermesse. Come ogni anno i riflettori si accendono e lasciano che a brillare siano i look e la bellezza di tutte le personalità invitate al grande evento. Assieme alla moda, immancabile, anche i beauty look sono stati protagonisti del primo red carpet: scopriamoli!

I beauty look del primo red carpet di Cannes 2023

Si stava attendendo il primo red carpet del Festival di Cannes 2023 un po’ come i bambini attendono il Natale. Finalmente il sipario della kermesse francese si è alzato e i flash hanno catturato i volti (e gli outfit) di incredibili personalità.

Uno degli attori più attesi a Cannes 2023 era senza ombra di dubbio Johnny Depp, arrivato sul red carpet elegantissimo e con il suo beauty look iconico: kajal nero nella rima inferiore degli occhi e sguardo intensissimo.

A stupire tutti ci ha pensato invece Helen Mirren, arrivata sul red carpet inaugurale sfoggiando un look da vera Fata Turchina. Non solo abito e accessori, ma anche il suo beauty look ha rispecchiato il mood “fatato”: capelli sfumati di azzurro e turchese tenuti raccolti e un po’ arruffati con tanto di mollettine silver. Sugli occhi tanto mascara e sulle labbra un rossetto rosa tenue.

Paola Turani incanta e ammalia: la modella e influencer ha sfilato sul primo red carpet di Cannes 2023 più bella che mai. Capelli vaporosi il giusto, ondulati e tenuti da parte; per il make-up, invece, occhi sfumati e labbra color mirtillo. Elegante e femminile: bellissima!

Per Elle Fanning un beauty look decisamente più naturale, forse per contrastare con l’abito i per sé ben strutturato. L’attrice sceglie una base luminosa e molto naturale, labbra lucide e una passata leggera di eyeliner. I capelli sono legati da un multi chignon tiratissimo e l’aura è quasi principesca.

Che dire invece di Naomi Campbell? La top model stupisce sempre e questa volta lo fa in modo scintillante. Arriva sul red carpet francese sfoggiando un abito cosparso di paillettes, chioma wavy lasciata fluire liberamente e un make-up sfumato molto luminoso. Occhi da gatta, ombretto perlato, labbra rosa glossatissime: incantevole!

Catherine Zeta-Jones abbina al suo abito total red un make-up divino: occhi intensi sfumati di rosso, mentre la chioma castana è lasciata sciolta ed elegante.

Molto naturale invece il look di Uma Thurman. L’attrice ha scelto di sfilare sul red carpet inaugurale di Cannes 2023 con un make-up naturalissimo e con i suoi splendidi capelli biondi raccolti in un bun alto e leggermente “disordinato”. Nel complesso l’effetto è perfetto.

Se il suo abito ha fatto un po’ discutere per il troppo contrasto e la “pesantezza” della parte inferiore, il suo beauty look risolve ogni problema. Charlotte Casiraghi sceglie un raccolto con ciocche libere e un make-up extra glowy: sugli occhi una leggera matita azzurra, una bella passata di mascara nero e un lipgloss rosa molto luminoso.

Il primo red carpet del festival di Cannes 2023 ha visto tanta eleganza e tanta luce: che cosa vedrà nel corso dei prossimi giorni?