Impossibile dimenticare Baywatch, una delle serie televisive più celebri e amate degli anni ’90. Dal 1989 al 2001, le avventure dei bagnini hanno conquistato milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo. Talmente iconica che nel 2017 il regista Seth Gordon decise di realizzare un adattamento cinematografico ambientato in alcune location davvero paradisiache, con protagonisti ovviamente dei bagnini. Scopriamo insieme dove è stato girato.

Dove è stato girato il film Baywatch? Le location

A differenza della serie televisiva, ambientata a Malibù in California, il film è stato girato in numerose spiagge e località marittime della Florida. La scena iniziale del film è ambientata a Deerflield Beach, una delle principali città dell’area metropolitana di Miami, coronata dalla presenza di spiagge mozzafiato e mare cristallino. Deerfield Beach, inoltre, è anche un’importante meta turistica dove poter trovare numerosi parchi, negozi, musei e attività. Il regista ha poi girato alcune scene a Boca Raton, città situata a Palm Beach. In particolare ha scelto il South Inlet Park, un grande parco con spiaggia, e il Boca Raton Resort & Club, un lussuoso albergo con piscine, spa, ristoranti, campi da golf e campi da tennis. Oltre alle città della Florida, il film è stato ambientato anche in Georgia, tra Savannah e Tybee Island. Queste località sono state scelte per girare alcune tra le scene più avventurose, come l’inseguimento tra motoscafi, le prove di reclutamento dei bagnini e il salvataggio in mare di una mamma con i suoi due bambini.

Trama e cast del film Baywatch

Come già anticipato, il film è un’adattamento cinematografico della storica serie televisiva statunitense Baywatch. Diretto da Seth Gordon, scritto da Damian Shannon e Mark Swift. I produttori esecutivi sono invece Ali Bell e Michael Berk. Nonostante la pellicola sia stata giudicata in maniera molto negativa dalla critica, ha conquistato il pubblico internazionale. Tanto da vincere il premio speciale Razzie Rotten Tomatoes Award per il film più brutto ma amato dal pubblico. Merito anche del cast, composto da Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario e Kelly Rohrbach. Insieme a loro anche Yahya Abdul-Mateen II, Rob Huebel, Hannibal Buress, Jack Kesy, Izabel Goulart, Amin Jospeh, Ilfenesh Hadera, Jon Bass e Charlotte McKinney. Nella pellicola anche la partecipazione speciale di David Hasselhoff e Pamela Anderson, bagnini dell’iconica serie da cui il regista ha preso ispirazione. Ma di cosa parla il film? La storia ruota intorno al tenente Mitch Buchannon. Insieme al suo team ha l’obiettivo di mantenere l’ordine sulla spiaggia, cercando di aiutare ogni giorno i bagnanti in difficoltà. Tutto procede per il verso giusto fino a quando Matt Bordy, ex atleta olimpico, non entra a far parte della squadra. Non solo. Le vicende si fanno più avvincenti quando Victoria Leeds, potente donna d’affari, vuole accaparrarsi l’intera spiaggia con i suoi affari loschi. Un film che sicuramente non ha niente a che fare con la serie televisiva. Ma grazie al cast stellare, alla trama divertente, e alle location mozzafiato, è riuscito ad appassionare il pubblico del grande schermo.