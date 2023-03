Il cambio look di Annalisa: addio capelli ramati

Dopo il clamoroso successo di “Bellissima“, Annalisa sta per tornare con un nuovo singolo davvero esplosivo. Per l’occasione, la cantante ha deciso di rivoluzionare il suo look. In uno scatto realizzato dal fotografo Nicholas Fols, si è infatti mostrata con un taglio completamente diverso.

Il look di Annalisa

Annalisa è sempre stata fedele ai suoi lunghi capelli ramati. Nel corso della sua carriera non ha mai fatto grandi cambiamenti. Tuttavia, questa volta ha deciso di stravolgere il suo look. La cantante ha scelto un french bob dallo styling liscissimo. Un caschetto nero con frangia. La chioma è leggera, geometrica, caratterizzata da un taglio netto e simmetrico. Ma non è finita qua! La cantante ha sfoggiato anche un piercing sulla parte superiore del setto nasale. Ha poi completato il beauty look con uno smokey eyes intenso sulle tonalità del nero e del grigio. Incarnato luminoso e labbra marcate da un rossetto scuro.

Caschetto: il taglio di tendenza della Primavera/Estate 2023

Da New York a Milano, da Londra a Parigi, le sfilate durante la settimana della moda hanno anticipato le tendenze per la Primavera/Estate 2023. Trionfa anche questa stagione il classico caschetto. Taglio intramontabile dalla bellezza senza tempo. Sensuale, versatile, femminile a sbarazzino, è in grado di valorizzare perfettamente i lineamenti del viso. Non solo. Questo tipo di acconciatura si adatta a tutti i tipi di capelli e di texture. Per aggiungere un tocco in più, è anche possibile modificare piccoli dettagli come la scalatura, il ciuffo o la frangia.

“Mon Amour”, il nuovo singolo di Annalisa

“Mon Amour” sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 31 marzo. Scritto dalla cantante in collaborazione con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Ma cosa sappiamo del nuovo brano? Il testo racconterà di un momento profondo che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro. Tutto questo ovviamente senza abbandonare l’autoironia e la leggerezza che contraddistingue da sempre la cantante.

La carriera di Annalisa

Dopo alcune esperienze nell’ambito musicale con due gruppi, è diventata nota al pubblico come cantante solista nel 2011, grazie alla sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi“. Nella decima edizione del talent show si è classificata seconda ed ha ottenuto il Premio della Critica. Nello stesso anno ha pubblicato “Nali“, il suo primo album da solista con l’etichetta discografica Warner Music Italy. L’anno successivo è poi uscito il secondo album “Mentre tutto cambia“. La svolta è arrivata nel 2014 quando ha collaborato con artisti come Moreno, Alessandra Amoroso e Kekko Silvestro.

Ha poi preso parte più volte al “Festival di Sanremo“, arrivando nona nel 2013 con “Scintille“, quarta nel 2015 con “Una finestra tra le stelle“, undicesima nel 2016 con “Il diluvio universale“, terza nel 2018 con “Il mondo prima di te” e settima nel 2021 con “Dieci“. Nel corso della sua carriera ha ricevuto inoltre numerosi premi e riconoscimenti. Con ben 17 dischi di platino, 12 dischi d’oro e 7 album, ad oggi rappresenta una delle voci più amate del panorama musicale italiano.