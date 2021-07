Nota per essere una delle dive di Hollywood più amate di sempre, Barbara Stanwyck è stata riconosciuta anche dalla critica come una delle più grandi stelle del settore. Da un’infanzia difficile alla notorietà ottenendo grande successo nel mondo del cinema.

Chi era Barbara Stanwyck

Barbara Stanwyck, nome d’arte di Ruby Catherine Stevens (Brooklyn, 16 luglio 1907 – Santa Monica, 20 gennaio 1990), è stata un’attrice statunitense. Cresce in un ambiente difficile insieme a 4 fratelli rimasti orfani in giovane età passando quindi da una famiglia all’altra. La vita non si dimostra semplice per lei, ma riesce grazie alla sorella ad ottenere diverse possibilità lavorative nel mondo dello spettacolo.

Si inserisce infatti a Broadway come ballerina di fila per poi essere notata da alcuni produttori che le offrono diversi lavori ad Hollywood. Inizia ottenendo piccole parti per poi ricevere il suo primo ruolo di protagonista nel 1930 con “Femmine di lusso” di Frank Capra che la sceglie per altri progetti tra cui “La donna del miracolo” nel 1931 e “Proibito” nel 1932.

Riconoscimenti cinematografici di Barbara Stanwyck

Realizza pellicole di grande successo sopratutto negli anni Quaranta quando prende parte a “Lady Eva” e “Arriva John Doe”, commedie molto amate.

Nel decennio successivo si inserisce poi anche nel mondo della televisione continuando a portare avanti progetti cinematografici di grande valore. Ottiene infatti ben quattro candidature al Premio Oscar e tre ai Golden Globe.

I film che le hanno permesso di ricevere questa attenzione da parte della critica sono “Amore sublime” nel 1938, “Colpo di fulmine” nel 1942, “La fiamma del peccato” nel 1945 e “Il terrore corre sul filo” nel 1949. Nonostante non riesca ad ottenere la tanto ambita statuetta come migliore attrice, ottiene il Premio Oscar alla carriera nel 1982.

Vita privata di Barbara Stanwyck

Per quanto riguarda la vita privata della nota attrice di Hollywood, è conosciuta la sua storia d’amore con Frank Fay con cui si sposa e con cui adotta un bambino. La loro relazione si rivela problematica quando lei riesce a ottenere successo nel mondo del cinema e subisce la violenza di Fay che, ubriaco, sfoga la sua frustazione aggredendola. Dopo la loro separazione l’attrice si sposa nuovamente nel 1939 con Robert Taylor, quello che lei ha descritto come il vero grande amore della sua vita.

Oltre a queste ha avuto altre relazioni di cui si ricordano quella con Robert Wagner e Rex Cherryman. Barbara è molto amata e stimata nel settore del cinema tanto che riesce a mantenere amicizie durature con alcuni colleghi. Inoltre dedica il suo tempo in opere di beneficienza senza ostentarlo, un modo di fare molto apprezzato.

