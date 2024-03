Perché tutti parlano di Barbara D’Urso e Gianluca Ginoble de Il Volo? Nelle ultime ore il web è stato letteralmente invaso da una foto che li ritrae insieme. Ma cosa si nasconde dietro questa insolita ed inaspettata coppia? Se siete curiosi di saperne di più, leggete fino in fondo l’articolo! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Barbara D’Urso e Gianluca Ginoble al centro delle cronache rosa

Barbara D’Urso e Gianluca Ginoble da mesi dominano le prime pagine delle cronache rosa. Da una parte, la celebre conduttrice italiana, che dopo ben 15 anni come padrona di casa di Pomeriggio 5, ha chiuso definitivamente i rapporti con Mediaset, alimentando pettegolezzi su ipotetiche divergenze con Piersilvio Berlusconi. Dall’altra parte, il giovane e talentuoso cantante de Il Volo, che ha suscitato scalpore per via di presunte tensioni all’interno del gruppo musicale. Ed ora, i due sono ritornati a far parlare di sé, scatenando il gossip con una foto che li ritrae insieme in un locale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso beccata con Gianluca Ginoble in un locale

Recentemente, Barbara D’Urso ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto al fianco di Gianluca Ginoble, accompagnato dall’ironico commento “il ciuffo d’urso“, giocando sulle somiglianze tra i loro ciuffi. Immancabile poi l’hashtag #colcuore. La foto è diventata virale in pochissimo tempo, tanto che anche il giovane cantante ha deciso di lasciare un cuoricino rosso nei commenti. Ma cosa c’è realmente tra i due? Senza dubbio, gli utenti del web si sono scatenati con allusioni e commenti divertenti, facendo riferimento alla strana coppia che formano. Tra un bicchiere di vino, scambi di battute e scatti insieme, si percepisce chiaramente una forte sintonia tra i due. E se c’è un membro de Il Volo che spicca per il suo fascino e la sua seduzione, quello è senza dubbio Gianluca Ginoble. Elegante, carismatico e sofisticato. Tuttavia, a malincuore per tutte le sue fan, è già legato sentimentalmente ad una ragazza di nome Eleonora, come ha rivelato lui stesso in un’intervista. Dunque, nessun flirt con Barbara d’Urso, solo una solida amicizia basata su rispetto, professionalità e stima reciproca.

