Un elemento, se così lo vogliamo chiamare, che aggiunge un tratto distintivo nel viso di un uomo è la barba. Quest’ultima, però, ha bisogno di essere controllata e curata. Una giusta premura e pulizia aiuterebbero a dare un senso di pulito al viso. Ci sono diversi passaggi da eseguire e li andremo a scoprire in quest’articolo.

Barba sfumata, come si realizza: la guida

Preparazione della barba:

È fondamentale preparare la barba lavandola e asciugandola accuratamente per rimuovere tutto lo sporco o qualsiasi altra cosa. Tutto questo renderà più facile lo scivolamento del rasoio o della macchinetta.

L’utilizzo dei giusti strumenti è fondamentale per ottenere una barba sfumata di alta qualità. Assicurati di utilizzare una macchina da taglio di buona qualità con diverse impostazioni di lunghezza. Inoltre, potresti trovare utile avere a disposizione pettini di sfumatura, rasoio e forbici per rifinire i dettagli.

Lunghezza della barba:

Prima di iniziare a tagliare, decidi la lunghezza che vorresti dare alla tua barba. Noi ti consigliamo di mantenere una lunghezza uniforme sulla parte superiore, mentre più corta sulle guance e sul collo. Per assicurarti che la lunghezza sia uniforme, è preferibile usare un pettine regolabile.

Utilizzo dei pettini per la sfumatura:

Dovete munirvi per una macchina da taglio con diverse impostazioni di lunghezza a disposizioni per ottenere la sfumatura desiderata. Definisci poi la linea della tua parte, iniziando a tagliare la barba dal collo. Da lì in poi, segui la forma naturale della tua mandibola, assicurandoti di mantenere la linea pulita e definita. Dopo aver completato la sfumatura principale, prenditi del tempo per controllare attentamente la barba e rifinire eventuali aree irregolari o linee non definite. Una linea di barba ben definita contribuirà a migliorare l’aspetto complessivo della tua barba.

Rifinitura dei dettagli:

Come detto prima, il pettine è fondamentale per dare alla vostra barba una bella sfumatura. Pettinate la barba in modo che siano sollevati dalla pelle e taglia con la macchinetta nella direzione opposto, contropelo. Una volta completata la sfumatura principale, ricontrolla la barba ed eventuali irregolarità per sistemarle di conseguenza. La cura dei dettagli è essenziale per una barba sfumata impeccabile.

Barba, esperimenti e adattamenti:

Ci sono diverse tecniche e stili da poter provare, non è mai facile trovare il proprio look al primo colpo. Vi consigliamo di provare diverse sfumature e lunghezze, in modo da vedere cosa sta meglio con il vostro viso. Mal che vada, vi ricrescerà subito. A furia di provare diversi stili, la vostra mano sarà sempre più allenata e avrete molta dimestichezza nel tagliare la vostra barba.

Speriamo che la guida vi possa essere stata utile.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Double Glossing, su TikTok spopola la tecnica labbra con brillantini

Make up naturale e luminoso: consigli e idee per un look d’effetto