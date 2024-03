Il 23 marzo 2024 si è svolto il tradizionale Ballo della Rosa a Montecarlo. A stupire tutti è stata Charlene di Monaco, la moglie di Alberto II, che per l’occasione ha sfoggiato un vestito super scintillante. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo abito.

Ballo della Rosa 2024, il look di Charlene di Monaco è scintillante

Sabato sera, 23 marzo 2023 nella Salle des Etoiles dello Sporting di Montecarlo, si è svolto il tradizionale Ballo della Rosa, l’evento più attesa dalla famiglia reale monegasca. Quest’anno hanno partecipato tutti i membri della famiglia reale, compresa la principessa Charlene di Monaco, la moglie di Alberto II, dopo ben dieci anni di assenza. Il tema di quest’anno , scelto da Christian Louboutin, è stato quello della Disco, occasione quindi per scegliere abiti super brillanti. A rubare la scena è stata proprio Charlene che ha scelto un abito super scintillante, per l’esattezza una tuta con scollo a V firmata Elie Saab, caratterizzata da tantissime paillettes dorate. Un abito che non è passato di certo inosservato, così come il nuovo taglio di capelli. Il Ballo della Rosa è stato quindi anche l’occasione per Charlene di sfoggiare il suo nuovo hair look, ovvero un short bob a incorniciarle il viso, caratterizzato da una frangetta a dara ancora più risalto allo sguardo. Non sono mancati i gioielli, a partire dagli orecchini pendant, anch’essi super luccicanti.

Ballo della Rosa 2024: gli altri look

Come abbiamo appena visto, sabato 23 marzo 2024 si è svolto il tradizionale Ballo della Rosa a Montecarlo, ballo a cui ha partecipato l’intera famiglia reale monegasca, compresa Charlene di Monaco, che mancava da ben dieci anni. La principessa ha sfoggiato una tuta ricoperta di paillettes che ha davvero stupito tutti. Accanto a lei non poteva mancare il marito, Alberto II, anche lui super elegante. Per lui abito nero, camicia bianca, papillon rosso e scarpe nere da gala. Carolina di Monaco ha sempre indossato creazioni firmate Chanel per l’occasione, ma quest’anno ha scelto invece un abito firmato Lanvin, nero, lungo, con scollo a V, stretto in vita e pieno di strass. Charlotte Casiraghi invece è rimasta fedele a Chanel, indossando un vestito haute couture a sirena nelle tonalità del grigio. Visto il tema Disco della serata non potevano mancare le paillettes nella parte centrale dell’abito. Beatrice Borromeo invece ha sfoggiato un abito firmato Dior, un long dress completamenti ricoperto di glitter. Accanto a lei il marito Pierre Casiraghi in un look total white con papillon nero. Alexandra di Hannover ha preferito invece non indossare nulla di scintillante, per lei un abito nero con scollo dritto e grande fiocco sul davanti. Anche la sala dove si è svolto l’evento è stata addobbata a tema Disco, con una enorme sfera specchiata come quelle che si vedono nelle discoteche.

