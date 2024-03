Charlotte Casiraghi ha un nuovo fidanzato, lo scrittore Nicolas Mathieu. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Charlotte Casiraghi, chi è il nuovo fidanzato Nicolas Mathieu?

La figlia di Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco, Charlotte, dopo essersi separata dal marito, Dimitri Rassam da qualche mese, pare abbia ritrovato il sorriso accanto a Nicolas Mathieu, 45enne scrittore francese. Nicolas è nato nel 1978 ed è uno scrittore molto noto in Francia, si è laureato in Arti dello Spettacolo presso l’Università di Metz, dopo di che si è trasferito a Parigi. Ha lavorato come giornalista, come ghostwriter ed è stato anche redattore di una agenzia di stampa. Nel 2014 ha pubblicato il suo libro noir “Come la guerra”, dal quale è stata poi tratta una serie televisiva. Nel 2019 è uscito il suo secondo libro dal titolo “E i figli dopo loro”, vincitore del Premio Goncourt e tradotto in venti lingue. Il terzo libro “Le ciel ouvert”, non è ancora disponibile in Italia. Nicolas Mathieu è padre di Oliver, 11 anni, nato da una precedente relazione. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 137mila follower.

Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu: la storia d’amore

Lo scrittore francese Nicolas Mathieu sarebbe il nuovo fidanzato di Charlotte Casiraghi. A farli incontrare sarebbe stata la comune passione per la letteratura. Il settimanale Diva e Donna ha recentemente pubblicato delle foto di loro due insieme, mentre passeggiano. Niente baci, abbracci o atteggiamenti intimi, ma in molti sono convinti che tra i due ci sia una relazione. La figlia di Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco, dopo quattro anni di matrimonio, ha lasciato infatti il marito Dimitri Rassam, figlio di Carole Bouquet, col quale ha avuto un figlio, Balthazar, nel 2018 ( Charlotte è mamma anche di Raphael, nato dalla relazione con Gad Elmeleh). Tra i due sembrava che le cosa andassero bene ma invece la verità era un’altra infatti, secondo quanto si legge sulla rivista, la coppia era in crisi da diverso tempo, in quanto Charlotte rimproverava il marito di essere poco presente e il non avere una vita familiare per lei era molto pesante. Il motivo della separazione sarebbe quindi la continua assenza da casa di Dimitri, anche se c’è chi pensava che in realtà Charlotte avesse lasciato il marito per stare con Nicolas Mathieu. Invece pare che la relazione tra i due, di cui ancora non si ha conferma ufficiale, sia iniziata dopo la fine del matrimonio tra la figlia di Carolina di Monaco e Rassam. Il 23 marzo ci sarà l’attesissimo Ballo delle Rosa, uno degli eventi monegaschi più importanti. Sarà questa l’occasione per Charlotte di ufficializzare la relazione con lo scrittore Nicolas Mathieu? Staremo a vedere.

