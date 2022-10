La nuovissima edizione di “Ballando con le Stelle” il cui inizio è atteso per sabato 8 ottobre non può che iniziare meglio. Lo show condotto da Milly Carlucci che avrà l’arduo compito di affrontare direttamente in Prime Time “Tu Si Que Vales” si prepara ad accogliere nella primissima puntata un’ospite davvero molto speciale.

Si tratta nientemeno che di Carlotta Mantovan, vedova dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi e madre della piccola Stella, la figlia frutto del loro amore.

Ballando con le Stelle, quale ruolo avrà Carlotta Mantovan?

La notizia della partecipazione della Mantovan è stata data in anteprima da TvBlog. La sua presenza però non è stata affatto scelta a caso. Carlotta Mantovan avrà l’onore di essere “Ballerina per una notte”. Non solo. Non va infatti dimenticato che Fabrizio Frizzi ha condotto, proprio con Milly Carlucci lo storico programma “Scommettiamo che…”, un rapporto bellissimo il loro che è durato moltissimi anni fino alla prematura scomparsa del conduttore nel 2018 a 60 anni.

Perché la partecipazione di Carlotta Mantovan è importante

La partecipazione di Carlotta Mantovan ha infine un’ulteriore valenza. Fabrizio Frizzi prese infatti parte alla primissima edizione di Ballando con le Stelle datata 2005, quindi ben 17 anni fa. In quell’anno il conduttore gareggiò in coppia con Samanta Togni, raggiungendo anche tra l’altro il quarto piazzamento. Grazie quindi a Mantovan sarà possibile ricordare la memoria di Fabrizio Frizzi, un personaggio che tanto manca alla televisione italiana.