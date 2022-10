Finalmente si parte: prenderà ufficialmente il via questa sera, 8 ottobre, in diretta su Rai Uno l’edizione 2022 di Ballando con la stelle, lo show condotto da Milly Carlucci diventato punta di diamante del palinsesto autunnale Rai nel prime time.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:35.

Anche per questa nuova edizione Milly Carlucci ha in serbo per i telespettatori un cast d’eccezione e tante sorprese. Scopriamo dunque tutto quello che vedremo in onda in questa puntata inauguruale.

Ballando con le stelle: le anticipazioni della prima puntata dell’8 ottobre

Partiamo dalle conferme: oltre ovviamente a Milly Carlucci al timone rivedremo la stessa identica giuria seduta al tavolo dei giurati, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Nella giuria speciale tornerà Alberto Matano, mentre assente (giustificata) sarà la criminologa Roberta Bruzzone, che in questo periodo ha altri impegni lavorativi. Assisteremo inoltre al ritorno di Rossella Erra con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella giuria popolare.

Questa inoltre la lista ufficiale dei concorrenti, con gli accoppiamenti con i maestri di ballo con cui balleranno:

Iva Zanicchi e Samuel Peron ;

; Paola Barale e Roly Maden ;

; Marta Flavi e Simone Arena ;

; Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ;

; Rosanna Banfi e Simone Casula ;

; Ema Stokholma e Angelo Madonia ;

; Gabriel Garko e Giada Lini ;

; Enrico Montesano e Alessandra Tripoli ;

; Giampiero Mughini e Veera Kinnunen ;

; Dario Cassini e Lucrezia Lando ;

; Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ;

; Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina ;

; Alessandro Egger e Tove Villfor .

.

Sappiamo per il resto che questa prima puntata vedrà finalmente il ritorno del pubblico in presenza, dopo due anni di pandemia. Nel corso della puntata, inoltre, assisteremo ad uno speciale omaggio al compianto Fabrizio Frizzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Fra le anticipazioni che si è lasciata sfuggire Milly Carlucci sappiamo infine che Lorenzo Biagiarelli, compagno della giudice Selvaggia Lucarelli, sarà protagonista di un ballo particolarmente sensuale. La temibile giornalista riuscirà a resistere alla tentazione di lanciargli qualche frecciatina? Ma soprattutto: riuscirà ad essere del tutto imparziale nei suoi confronti?

Selvaggia Lucarelli si scontrerà con Mughini e Montesano?

Giampiero Mughini, uno dei concorrenti, si troverà finalmente faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli, con cui ha un contenzioso legale in sospeso: di recente, infatti, il commentatore sportivo è stato condannato per aver diffamato la giornalista con un articolo uscito lo scorso anno. Montesano, in parallelo, è sempre stato un dichiarato no vax, mentre la Lucarelli si è sempre battuta a favore dei vaccini anti Covid.

I telespettatori si attendono scintille fra la giurata e i due concorrenti, ma staremo a vedere cosa accadrà. Milly Carlucci, ovviamente, è “certa” che non succederà nulla.