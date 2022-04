Angelina Mango è una figlia d’arte. Infatti, è la figlia del grande cantante Mango. Proprio come il padre, sogna di diventare una cantautrice e di seguire le orme di un cantante che purtroppo è scomparso a soli 60 anni nel 2014.

Chi è Angelina Mango

Vita privata

Figlia di Mango e della cantante Laura Valente, seconda voce dei Matia Bazar, è nata nel 2001, ha un fratello di nome Filippo che suona la batteria. Da qualche anno, dal 2016, vive a Milano, anche se è nata a Maratea e ha vissuto a Lagonegro, in Basilicata. Proprio a Lagonegro fratello e sorella avevano una band.

Non sappiamo molto sulla sua vita privata, non ama avere i riflettori su di sé se non quando canta.

La ragazza in alcune interviste ha detto di sentirsi fortunata di essere nata in una famiglia di musicisti, circondata dalla musica fin da piccola.

Carriera

Si diploma al Liceo Artistico, ma fin da ragazzina scrive da sola i propri testi e la propria musica.

Già nel 2020 fa il suo debutto con l’album d’esordio, Monolocale, che include otto canzoni: Non sento più niente, Naviglio Grande, Va tutto bene, Sono aggrappata a te, Iron Man, Treno in corsa, Muoio per niente, San Siro.

Dai titoli della canzoni vediamo l’influenza della città di Milano, in cui vive da qualche anno, sulla sua carriera. Nonostante la giovane età, inoltre, ha già molte esperienze dal vivo. Ad esempio nel 2021 ha aperto il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido e nello stesso anno ha partecipato alla Milano Music Week.

Sempre nel 2021 firma il primo contratto discografico con Sony Music. Il suo nome è apparso tra i nomi candidati di Sanremo Giovani 2022, ma non è rientrata tra gli otto finalisti.

In radio invece è riuscita ad emergere con il brano Formica, anticipazione rispetto al nuovo singolo Walkman, prodotto da Tiziano Ferro, Marco Sonzini ed Enrico Brun. Insomma, la ragazza sembra avere un futuro promettente visto che già adesso attira nomi importanti della musica italiana.