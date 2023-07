Scopriamo insieme data di uscita, trama, cast e anticipazioni della 2 stagione della serie tv Avvocato di difesa. Il protagonista Mickey Haller sarà alle prese con un nuovo importante caso da seguire.

Avvocato di difesa 2 stagione: data di uscita e cast

La seconda stagione di Avvocato di difesa è pronta a stupire il pubblico con un nuovo caso da risolvere, per il protagonista Mickey Haller. Il secondo capitolo della serie tv debutterà su Netflix a partire da giovedì 6 luglio 2023, con la prima parte di dieci episodi tutti da non perdere. L’avvocato idealista e anticonformista Mickey Haller è pronto a tornare sul piccolo schermo, con il suo studio legale sul sedile posteriore della sua Lincoln, pronto per un nuovo caso. ratta dai bestseller del famoso scrittore Michael Connelly, la seconda stagione della serie tv Avvocato di Difesa è tratta dal libro Il Quinto testimone, il quarto.

Gli attori principali che sicuramente faranno parte di questa seconda stagione sono:

Manuel Garcia-Rulfo, nel ruolo di Mickey Haller, il protagonista;

Neve Campbell, nel ruolo di Maggie McPherson;

Becki Newton, nel ruolo di Lorna;

Jazz Raycole, nel ruolo di Izzy;

Angus Sampson, nel ruolo di Cisco.

Nella seconda stagione di Avvocato di difesa entra a far parte del cast anche Lana Parrilla, conosciuta per i suoi ruoli in Once Upon a Time e Why Women Kill. L’attrice interpreterà il ruolo di Lisa Trammell, amata chef è membro di spicco della comunità, che fa fatica a tenere aperto il suo ristorante in una realtà immobiliare fatta di squali che puntano sulla sua attività e sull’intero quartiere per stravolgerlo. Presenti nel cast anche Krista Warner, Ntare Guma Mbaho Mwine, Yaya DaCosta, Matt Angel e Angélica María.

Avvocato di difesa 2 stagione: trama e anticipazioni

Il primo capitolo di Avvocato di Difesa si è concluso con il processo finale sul caso Elliott, con un finale sorprendente. Haller aveva iniziato a sospettare della presenza in giuria di un membro corrotto dal suo collega e amico Jerry Vincent prima di morire. L’avvocato ha iniziato ad indagare e ha scoperto che uno dei giurati aveva davvero rubato l’identità di un’altra persona. A questo punto il processo è stato interrotto, ma Elliott ha sorpreso tutti con la sua confessione sulla morte di Mitzi e del suo amante, che ha realmente ucciso lui.

Nella seconda stagione Haller si ritrova a doversi espandere in un altro settore, quello dei pignoramenti delle abitazioni, perché la sua attività da avvocato non basta. Per questo si imbatte in Lisa Trammell, una donna che lavora come chef che, come tante altre persone dopo la crisi economica, non riesce a restituire le rate del mutuo contratto con la banca per l’acquisto della casa e si trova di fronte a diverse difficoltà con il suo ristorante. Il protagonista scoprirà che Lisa, una donna molto determinata e anche molto combattiva, ha una vita davvero molto complessa alle sue spalle e ha subito anche un’ingiustizia che ha completamente segnato il suo passato. Quando la donna viene accusata di aver ucciso Mitchell Bondurant, il dirigente che segue proprio la sua pratica, Mickey torna nei suoi panni di avvocato, mentre si chiede se la sua assistita sia realmente colpevole oppure no.