Avrei dovuto dirtelo un milione di volte su Netflix: la trama

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte è una nuova serie tv giapponese, pronta a debuttare su Netflix. Una serie tv particolare, di genere romantico ma con delle venature fantasy e uno sfondo giallo. Scopriamo insieme la trama.

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte debutta su Netflix



Avrei dovuto dirtelo un milione di volte è una nuova serie tv giapponese, pronta a debuttare su Netflix. Stiamo parlando di una serie romantica, dalle venature fantasy, con uno sfondo giallo. Avrei dovuto dirtelo un milione di volte sostanzialmente è una meravigliosa storia d’amore originale, che si concentra su tre persone il cui destino sembra farsi completamente beffe dei loro sentimenti. La regia di questa nuova serie tv è di Fuminori Kaneko, Daisuke Yamamuro, Juntaro Furubayashi e Atsushi Watanabe. Fanno parte del cast Takeru Sato, Ken’ichi Matsuyama, Shim Eun-kyung, Mao Inoue, Yoshiyoshi Arakawa e molti altri. Il titolo originale di Avrei dovuto dirtelo un milione di volte è 100man-kai iena yokatta, mentre il titolo internazionale Why didn’t I tell you a million times?

Netflix sta puntando moltissimo sulle serie tv giapponesi e coreane, trovando un riscontro positivo da parte del pubblico. Nel mese di maggio la piattaforma di streaming aggiungerà molti titoli sul suo catalogo, tra film, serie tv, documentari e show. Ci saranno dei ritorni particolarmente attesi, ma anche tante novità che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Avrei dovuto dirtelo un milione di volte debutterà su Netflix a partire da venerdì 12 maggio 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio di streaming. Solo gli abbonati possono accedere ai contenuti di Netflix, per cui se non siete ancora abbonati è arrivato il momento di effettuare l’abbonamento e godere dei tantissimi titoli presenti nel catalogo, che diventerà ancora più ricco nel mese di maggio.

Avrei voluto dirtelo un milione di volte su Netflix: la trama



Avrei voluto dirtelo un milione di volte debutta oggi su Netflix, con una trama romantica con tratti gialli, sicuramente in grado di appassionare i telespettatori, che rimarranno incollati al piccolo schermo. La serie tv parla di Yui Soma, una parrucchiera che incontra Naoki, che non vede da quando stavano insieme alle medie. Quando Naoki scompare improvvisamente, lei si rivolge immediatamente alla polizia e in questo modo conosce Yuzuru Uozumi. Il detective, mentre indaga sull’omicidio di una donna, inizia a vedere il fantasma di Naoki, e si rende conto che è l’unico in grado di vederlo. A questo punto inizia a crearsi uno strano legame tra di loro e Naoki, che era uno chef straordinario, dentro il corpo di Yuzuru inizia a preparare un incredibile pasto per Yui. Intanto, però, c’è da capire cosa sia realmente accaduto a Naoki. La sceneggiatura della serie tv è di Naoko Adachi, mentre la protagonista Yui è interpretata dall’attrice giapponese Mao Inoue, Naoki è interpretato dall’attore e YouTuber Takeru Sato e il detective è interpretato da Kenichi Matsuyama. L’appuntamento è per venerdì 12 maggio 2023 su Netflix.