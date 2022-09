Avatar 4: inizio riprese, quando esce, trama e cast

È stato proprio il regista James Cameron, collegato con il D23 Expo, a rivelare l’inizio di produzione di Avatar 4: notizia che ha fatto saltare dalla gioia il grande pubblico fan di una delle saghe di fantascienza più seguite.

Che cosa sappiamo del sequel? Quando arriverà nelle sale cinematografiche e che cosa dovremmo aspettarci dalla trama?

Avatar 4 si farà: uscita e cast del sequel

Dal palco del D23 (la convention biennale del fun club ufficiale della Disney) il regista James Cameron, in collegamento dalla Nuova Zelanda, ha confermato che Avatar 4 si farà e che, come anticipato, la produzione è già ufficialmente iniziata. Cameron non ha potuto infatti presenziare all’evento e si è collegato dalla Nuova Zelanda, luogo in cui attualmente sono in corso i lavori dei lungometraggi della saga fantascientifica.

Sono entusiasta che siano finiti i lavori sul secondo film; so che il pubblico attendeva da tanto tempo. Vi mostreremo qualcosa oggi, e deciderete se ne vale la pena.

Queste le parole di Cameron, le stesse che hanno anticipato il filmato di anteprima del quarto capitolo. Sappiamo infatti che il secondo capitolo della saga di Avatar è attualmente in post-produzione, mentre le riprese del terzo sono in corso e, come anticipato sopra, tutti i lavori su Avatar 4 sono cominciati da poco, ma sono cominciati.

Nel video di anteprima mostrato all’evento, si vede Na’vi navigare nel mondo di Pandora, seguito poi da un’immagine di Grace Augustine, personaggio interpretato da Sigourney Weaver.

Combattimenti nella foresta, discussioni e piccoli frame che hanno lasciato immaginare che il sequel sarà ricco di emozioni. Probabilmente bisognerà aspettare il 2026 (si parla infatti del 18 dicembre 2026) per andare al cinema e vivere il quarto capitolo della saga.

Tra gli attori e le attrici presenti in Avatar 4 troveremo sicuramente: Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine), Stephen Lang (Miles Quartich), Joel David Moore (Norm Spellman), Matt Gerald (Corporale Lyle Wainfleet), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), Oona Chaplin (Varang), Jemaine Clement (Dr. Ian Garvin), Michelle Yeoh (Dr. Karina Mogue), Cliff Curtis (Tonowari), CCH Puonder (Mo’at), Dileep Rao (Dr. Max Patel), Keston John, Jamie Flatters (Neteyam).

La produzione, invece, va alla Twentieth Century Fox, a TSG Entertainment e a Lightstorm Entertainment.

Avatar ha visto la luce nel 2009 ed è stato un successo incredibile, diventando anche il film con più incassi nella storia del cinema, oltre che ad aggiudicarsi numerosi premi cinematografici. Tra questi, tre Premi Oscar nel 2010 come migliore fotografia, migliore scenografia e migliori effetti speciali.

Avatar – La Via dell’Acqua: al cinema a dicembre 2022

Se per vedere Avatar 4 dovremmo aspettare dicembre 2026, non possiamo dire lo stesso per Avatar: La via dell’Acqua (o anche Avatar 2). Infatti, il sequel del primo film arriverà nelle sale cinematografiche molto presto, più precisamente il 14 dicembre 2022. Dopo quasi più di dieci anni dagli eventi del film originale, Jake Sully e Neytiri hanno formato una vera famiglia. Nonostante questo, però, ci sarà una vecchia minaccia che li costringerà a lasciare la loro casa e cominciare a esplorare l’infinito e misterioso mondo di Pandora.

Dovremmo attendere ancora un po’ per il quarto capitolo, ma siamo sicuri ne varrà la pena!