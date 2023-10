Come vestirsi in questo mese di ottobre? Scopriamolo insieme.

L’autunno è ufficialmente iniziato. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come vestirsi durante questo mese di ottobre 2023.

L’autunno è arrivato: come vestirsi a ottobre 2023? 10 idee da copiare

Anche se da calendario la stagione autunnale è già iniziata da quasi un mese, dal punto di vista climatico in realtà si può dire che l’autunno sia cominciato solamente da qualche giorno. Messi quindi via tutti i vestiti tipicamente estivi, è ora di pensare a come vestirsi in questo mese di ottobre 2023. Vediamo adesso insieme 10 idee da copiare su come vestirsi questo mese:

Abiti floreali: gli abiti a tema floreale sono di grande tendenza anche in questa stagione fredda però, a differenza dell’estate, vanno indossati abbinati a un paio di collant in pendant e con sotto un dolcevita possibilmente dello stesso colore dei collant. Maglione e gonna midi: maglione e gonna midi sono sempre una scelta vincente durante questa stagione. Di tendenza i maglioni oversize abbinati a delle gonne non a matita. Trench e denim: l’autunno è la stagione perfetta per indossare il proprio trench, ottimo se abbinato a un paio di jeans in versione baggy a e una camicia a righe. Pantaloni di pelle e pullover: i pantaloni di pelle o di finta pelle sono tornati prepotentemente in voga, ottimi da sfoggiare questo mese abbinati a un pullover a girocollo a contrasto. Abito in maglia: per quanto riguarda gli abiti, perfetto un abito in maglia che sia però rigorosamente a coste, da abbinare con un paio di classiche ballerine per un look elegante e alla moda. Felpa e cappello: per un look casual e sportivo la scelta ricade su una felpa abbinata a un paio di jeans e a un paio di sneakers. Completa l’outfit un bel bucket hat. Blazer e minigonna: per un look più chic optare per un blazer, possibilmente in pelle o in finta pelle, abbinato a un girocollo e a una minigonna. Jeans e stivaletti: il denim si sa, è di moda in ogni stagione e quindi anche in autunno. Un’idea per passeggiare in città è quella di indossare un paio di jeans abbinati a un paio di stivaletti. Sopra si può scegliere a seconda del clima, dal classico maglione, a una felpa, a una maglia a maniche lunghe abbinata a una giacca corta o a un piumino leggero. Polo e cuissardes: un idea super fashion è quella di indossare una polo in formato oversize, quasi come se fosse un abito, abbinata a un paio di stivali cuissardes. Sneakers e bomber: un’altra idea per un look casual è quella di indossare un paio di sneakers abbinate a un paio di jeans boyfriend e un bomber di pelle.

I colori di tendenza a ottobre 2023

Dopo aver visto come vestirsi in questo mese di ottobre, vediamo quali sono i colori di tendenza. Primo fra tutti il grigio tortora, che abbiamo visto indossato spesso sulle ultime passerelle. Altro colore di forte tendenza è il beige, ottimo soprattutto se si sceglie un abito in maglia. Infine il blu è un altro colore su cui puntare questo mese.

