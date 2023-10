La maglia a rombi è anche detta maglia argyle, ed è il nuovo trend must have dell’Autunno-Inverno 2023. Se anche voi volete saperne di più, questo è di sicuro l’articolo perfetto per voi. Vediamo dunque, insieme, quali sono le principali caratteristiche di questa tendenza, e come creare un outfit caldo e super glam.

La maglia a rombi è il nuovo trend per la stagione Autunno-Inverno 2023

Per l’autunno-inverno 2023, il motivo del lavoro a maglia a rombi è tornato di moda con grande forza. Gli stilisti di tutto il mondo hanno presentato collezioni che mettono in risalto questo motivo classico, rendendolo uno dei trend principali della stagione. Le passerelle sono state piene di capi a maglia a rombi, come maglioni, cardigan e gonne, tutti decorati con questo motivo geometrico.

La tendenza del lavoro a maglia a rombi per l’autunno-inverno 2023 offre una varietà di stili e colori, permettendo a ognuno di trovare il proprio look unico. Dai toni neutri come il grigio e il beige, ai colori vivaci come il rosso e il blu, c’è un capo a maglia a rombi per tutti i gusti e gli stili, ovviamente. Questo motivo può essere indossato in occasioni formali o casual, ed è perfetto per creare outfit eleganti e sofisticati.

Outfit e look super chic e caldi, con maglia a rombi

Se desiderate dunque incorporare la tendenza della maglia a rombi nel tuo guardaroba per l’autunno-inverno 2023, ecco alcuni suggerimenti di stile per aiutare nella scelta perfetta.

1. Scegliere il giusto capo a maglia a rombi: Optate per un maglione a rombi oversize per un look accogliente e casual, oppure per una gonna a rombi per un tocco di femminilità. Assicuratevi anche che il capo si adatti al resto del guardaroba, per essere sfruttato al meglio.

2. Combinate il motivo del lavoro a maglia a rombi con capi basic: Per creare un look equilibrato, abbinate pure il capo a maglia a rombi con capi basic come jeans o pantaloni neri. In questo modo, il motivo del lavoro a maglia a rombi sarà il protagonista del look.

3. Giocate spesso con gli accessori: Gli accessori possono fare la differenza nel completare il look a maglia a rombi. Scegliete per esempio una borsa o una sciarpa con un motivo a rombi per creare una coerenza visiva, o indossate gioielli minimalisti per un tocco di eleganza.

Seguendo questi suggerimenti di stile, sarete di certo sempre in grado di incorporare con successo la tendenza del lavoro a maglia a rombi nel guardaroba per l’autunno-inverno 2023.

Ma dopo questi consigli, volete anche sapere quali siano i capi da non lasciarsi scappare? Ve lo sveliamo a breve!

I capi in maglia a rombi da non perdere per l’autunno

Se state cercando di ampliare la tua collezione di capi a maglia a rombi per l’autunno-inverno 2023, ecco alcuni suggerimenti su quali capi aggiungere al tuo guardaroba:

1. Maglione a rombi oversize: Questo capo è perfetto per creare un look casual e accogliente. Potete anche indossarlo con un paio di jeans skinny e stivali per un outfit semplice ma alla moda.

2. Cardigan a rombi: Un cardigan a rombi è un’ottima opzione per un look più formale. Potreste indossarlo sopra una camicia bianca e una gonna midi per un look elegante da ufficio.

3. Gonna a rombi: La gonna a rombi è un capo versatile che può essere indossato sia di giorno che di sera, basta abbinarla ad una camicia di seta e a un paio di tacchi alti per un look sofisticato, oppure indossarla con una maglietta e delle sneakers per un look più casual.

