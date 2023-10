Tra le tendenze moda Autunno Inverno 2023/24 troviamo anche le maglie da calcio delle squadre più famose. Questo sport ha ispirato le passerelle e il guardaroba di molte celebrità, che sfoggiano maglie delle squadre, sneakers e calzettoni.

Il calcio è il nuovo trend nel campo della moda, fonte di grande ispirazione. Può sembrare una cosa un po’ strana, visto che fino ad ora non si è mai pensato ad uno sport particolarmente elegante. Non è certo sinonimo di buon gusto, al contrario per esempio del tennis, che ha un dress code molto più sobrio e sofisticato, che si può anche sfoggiare per qualche occasione più glamour. Eppure, le celebrità, come Julia Fox, Hailey Bieber e Bella Hadid, hanno iniziato a sfoggiare outfit ispirati al calcio. Kim Kardashian è stata avvistata con la maglia della Roma e ha anche accompagnato i figli allo stadio in diverse occasioni. Ed è proprio così che il campo da calcio è diventato alla moda, trasformando tute, scarpe tecniche e maglie in jersey in alcuni dei capi più desiderati del momento. Si tratta più che altro di una questione di stile, non tanto di vero tifo. È stata avvistata, per esempio, Emily Ratajkowski con indosso la maglia del Napoli, che ha fatto impazzire tutto. Nel mondo dei social media ogni tendenza riesce a fare subito il giro del mondo. Questa si chiama blockecore e si basa proprio sulla cultura del calcio tipica dell’Inghilterra negli anni Novanta, quando indossare la maglia della squadra del cuore era la normalità.

Maglie da calcio tra le tendenze moda: i dettagli

Nel 2023 non si tratta più di una questione di fede calcistica ma più che altro di una vera e propria moda. I top delle divise sono perfetti se vintage e stanno molto bene sia in versione sporty, abbinati ai pantaloni della tuta, sia in versione più elegante, con una longuett che dona contrasto. Si parla anche delle sneakers, che sono diventate un must have assoluto. Coperni e Puma, come riportato da Vanity Fair, hanno annunciato l’uscita di un modello creato in esclusiva per la primavera estate 2024 che trasforma la classica scarpa da calcio in una dress shoe con tomaia tono su tono gialla, bianca o nera, senza tacchetti, sostituiti da un motivo triangolare piatto. Le celebrità stanno davvero impazzendo per il blokecore, che sfoggiano costantemente, in diverse versioni. Le vere icone di stile di questa tendenza sono stati sicuramente David e Victoria Beckham, che hanno spesso sfoggiato look di questo tipo, anche coordinati, che nel corso degli anni sono passati alla storia. Inizialmente non erano considerati molto eleganti, ma ora sono perfettamente in linea con questa nuova tendenza. E tutti dovrebbero avere delle maglie di una squadra famosa nel proprio guardaroba.

